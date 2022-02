Vụ cựu Trưởng Công an Tây Hồ Phùng Anh Lê: Điều tra hành vi nhận hối lộ

Ông Phùng Anh Lê "tìm mọi lý do để chối tội"

Liên quan đến vụ cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) Phùng Anh Lê tha trái pháp luật người đang bị tạm giữ là Nguyễn Hữu Tài ra khỏi Nhà tạm giữ CAQ Tây Hồ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã xác minh, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Tài cùng đồng bọn.

Các bị cáo vụ cướp tài sản tại phiên tòa sơ thẩm năm 2021 (Ảnh: CTV).

Ngày 22/1/2021, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tài, Trần Văn Lộc, Nguyễn Khắc Đức, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Quang Chính về tội "Cướp tài sản".

Ngày 29/4/2021, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài 24 tháng tù giam; Trần Văn Lộc, Nguyễn Khắc Đức 20 tháng tù giam; Nguyễn Văn Nam 18 tháng tù giam và Nguyễn Quang Chính 15 tháng tù (hưởng án treo). Bản án không bị kháng cáo, kháng nghị và đã có hiệu lực pháp luật.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao, quá trình điều tra vụ án "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", bị can Phùng Anh Lê luôn tìm mọi lý do để chối tội và đổ lỗi cho các bị can khác.

Căn cứ lời khai của bị can Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Tây Hồ), cơ quan điều tra xác định, bị can Ngọc đã báo cáo ông Lê và đề xuất việc Nguyễn Hữu Tài đang bị tạm giữ, muốn cho Tài ra khỏi nhà tạm giữ phải có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giữ hoặc quyết định trả tự do theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Lê vẫn tiếp tục chỉ đạo bị can Ngọc phải xuống nhà tạm giữ để nhận Nguyễn Hữu Tài và cho về. Lời khai của ông Ngọc phù hợp với lời khai của bị can Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Tây Hồ), Lê Đình Trung (cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - CAQ Tây Hồ); phù hợp với kết quả giám định và các tài liệu khác đã thu thập trong quá trình điều tra.

Vì vậy, Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao có đủ căn cứ để xác định, bị can Phùng Anh Lê đã phạm vào tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang hành án phạt tù".

Các bị can Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc và Lê Đình Trung trong giai đoạn điều tra ban đầu, khi Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao chưa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", các bị can chưa khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội của mình và các đồng phạm.

Hành vi trên của các bị can được cơ quan điều tra xác định đã gây cản trở, khó khăn cho hoạt động điều tra.

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố bổ sung, các bị can đã thành khẩn nhận tội. Lời khai của các bị can Châu, Ngọc, Trung phù hợp với các chứng khác đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, nên có đủ cơ sở để xác định Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung là đồng phạm với Phùng Anh Lê.

Điều tra hành vi đưa, nhận hối lộ

Kết luận điều tra cũng đánh giá đối với vụ án hình sự "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" theo quy định tại Điều 369 BLHS. Theo đó, nội dung trình bày và tài liệu là 4 file ghi âm cuộc nói chuyện giữa ông Phùng Anh Lê và ông Nguyễn L.T. (Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp - CAQ Tây Hồ) do Phùng Anh Lê cung cấp thể hiện một số tài liệu quan trọng đã được giao cho lãnh đạo Công an Hà Nội để báo cáo về vụ việc. Cơ quan điều tra - Viện KSND đã ra quyết định trưng cầu giám định nhưng chưa có kết quả.

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan điều tra, lời khai của bị can Phùng Anh Lê và kết quả giám định các tài liệu trên không ảnh hưởng đến hành vi tha trái pháp luật người đang bị tạm giữ, vì vậy, Cơ quan điều tra - Viện KSND tối cao ra Quyết định tách vụ án hình sự về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" để điều tra thành vụ án khác.

Cũng theo kết luận điều tra, trong vụ án này còn nội dung lời khai của người nhà đối tượng Nguyễn Hữu Tài và một người quen của bị can Phùng Anh Lê về việc đã đưa số tiền 110 triệu cho ông Lê để nhờ cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ giúp hòa giải với bị hại.

Ngoài các lời khai trên, cơ quan điều tra thấy, hiện tại, bị can Phùng Anh Lê không thừa nhận đã nhận số tiền này, người liên quan cũng không đưa ra tài liệu nào để chứng minh. Do vậy, Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao đã tách hành vi có dấu hiệu: "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ" để tiếp tục điều tra, làm rõ.