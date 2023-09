Vụ cướp tiệm vàng ở Khánh Hòa: Truy tìm 12 mẫu trang sức

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm vật chứng trong vụ án cướp tiệm vàng Kim Khoa ở phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh.

Số trang sức vàng bị cướp gồm 40 nhẫn, bông tai, dây chuyền các loại với 12 kiểu dáng.

Các mẫu trang sức giống với tài sản mà 2 đối tượng cướp ở tiệm vàng Kim Khoa (Ảnh: Công an cung cấp).

Bên cạnh đó, công an còn truy tìm chiếc xe máy hãng Yamaha, kiểu loại Sirius hoặc Taurus, có biển số 79N1-434.02 với màu sơn đỏ, đen.

Hai đối tượng trong vụ cướp được xác định là nam giới, hình thể một gầy, một đậm người; độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m65. Công an nhận định những kẻ này có thể đeo tóc giả.

Hai đối tượng cùng phương tiện di chuyển (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Cơ quan CSĐT cấp bộ, các địa phương và người dân khi thấy tang vật có kiểu dáng như trên thì thông báo ngay với cơ quan công an gần nhất, Công an tỉnh Khánh Hòa (số 80 đường Trần Phú, TP Nha Trang) hoặc liên hệ điều tra viên Mai Lê Thắng (số điện thoại 0983.379.786).

Như Dân trí đã thông tin, chiều 23/9, hai đối tượng dùng 3 khẩu súng cướp tiệm vàng Kim Khoa ở phường Ba Ngòi (TP Cam Ranh). Tổng số tiền và vàng bị cướp khoảng 800 triệu đồng.

Một số nhân chứng trong tiệm vàng nhận định 2 đối tượng này rất táo tợn, thao tác trong chưa đầy một phút đã cướp đi nhiều tài sản rồi lên xe tẩu thoát.

Trong lúc cướp, chúng còn nổ súng để uy hiếp những người xung quanh.