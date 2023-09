Vụ cướp tiệm vàng ở Khánh Hòa: 2 đối tượng có 3 súng, khả năng đội tóc giả

Ngày 24/9, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm 2 nghi can dùng súng cướp tiệm vàng ở TP Cam Ranh.

Theo quyết định truy tìm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, qua truy xét 2 đối tượng cướp tiệm vàng Kim Khoa không phải đôi nam nữ, mà đều là nam giới, độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m65.

Đặc điểm nhận dạng cụ thể như sau, đối tượng thứ nhất có dáng người mập, mặc áo thun dài tay màu xám, quần thun dài màu đen có sọc màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu đen.

Hai đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng này có khả năng đội tóc giả, đeo khẩu trang, mang balo màu đỏ đen, trên tay cầm 1 khẩu súng và trực tiếp dùng búa đập tủ kính lấy nhẫn vàng. Kẻ này cầm lái xe máy tẩu thoát sau khi thực hiện hành vi cướp.

Đối tượng thứ hai có dáng người ốm, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng xám, quần jean màu xanh, giày màu đen, đội mũ bảo hiểm dạng nón sơn màu đen, có khả năng đội tóc giả. Đối tượng này 2 tay cầm 2 khẩu súng, vào trong quầy lấy hộp đựng tiền.

Về phương tiện, 2 đối tượng đi xe máy hiệu Sirius màu đỏ cam, mâm đúc, có một bên kính chiếu hậu bên trái.

Sau khi gây án, 2 đối tượng sử dụng phương tiện trên tẩu thoát về hướng tỉnh Ninh Thuận.

Tủ kính của tiệm vàng bị đập bể (Ảnh: Phú Khánh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị tất cả mọi người khi thấy đối tượng truy tìm nêu trên thì thông báo ngay Cơ quan Công an gần nhất, Công an tỉnh Khánh Hòa địa chỉ số 80, đường Trần Phú (TP Nha Trang) hoặc gọi số điện thoại 0935.867.676 (điều tra viên Nguyễn Quốc Bình).

Như Dân trí đã thông tin, chiều 23/9, hai đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng Kim Khoa ở phường Ba Ngòi (TP Cam Ranh).

Chủ tiệm vàng nhận định 2 kẻ cướp là đôi nam nữ, tuy nhiên qua điều tra, công an xác định các đối tượng đều là nam giới.

Tổng số tiền và vàng bị cướp khoảng 800 triệu đồng.