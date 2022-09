Cướp tiệm vàng táo tợn ở Bình Dương

Tủ kính tiệm vàng bị kẻ cướp đập vỡ (Ảnh: A.X.).

Chiều 28/9, Công an TP Thuận An đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm xông vào cướp tiệm vàng trên đường Thủ Khoa Huân (phường Bình Chuẩn).

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến trước tiệm vàng trên đường Thủ Khoa Huân.

Lúc này, một người đi vào trong đập vỡ tủ kính, lấy nhiều trang sức rồi nhanh chóng chạy ra xe đồng phạm chờ sẵn tẩu thoát.

Sau khi cướp tiệm vàng, 2 nghi phạm lên xe máy tẩu thoát (Ảnh: A.X.).

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hai nam thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy màu đỏ.

Thời điểm xảy ra vụ cướp, chỉ có một phụ nữ trông coi tiệm vàng, người dân nghe tiếng tri hô đã đuổi theo kẻ cướp nhưng bất thành.