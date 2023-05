Vụ cô giáo lĩnh 5 năm tù vì 45 triệu đồng: Vì sao chưa được tại ngoại?

Ngày 15/5, anh Phạm Lê Tuyên - con trai bà Lê Thị Dung (51 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, gia đình vừa nhận được công văn trả lời đơn xin bảo lĩnh của gia đình từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An.

TAND huyện Hưng Nguyên - nơi xét xử vụ án (Ảnh: Hoàng Lam).

Công văn do ông Phạm Hồng Trang - Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An ký, cho biết: Căn cứ quy định tại Điều 333, Điều 337, Điều 339 Bộ Luật tố tụng Hình sự thì thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, Viện kiểm sát cấp trên là 30 ngày kể từ ngày tuyên án.

Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án cho tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Như vậy, đến ngày 31/5, cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ cho cấp phúc thẩm.

"Do chưa hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An chưa nhận được hồ sơ vụ án, do đó chưa có căn cứ để xem xét đơn xin bảo lĩnh của ông Phạm Ngọc Thạch (chồng bà Dung - PV) và anh Phạm Lê Tuyên", công văn nêu rõ.

Trước đó, trong các ngày 7, 10, 11, 17 và 24/4, TAND huyện Hưng Nguyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Dung và bị cáo Nguyễn Thị Hương (57 tuổi, cựu kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên, từ ngày 1/10/2012 đến năm 2017, bị cáo Lê Thị Dung là Giám đốc, Bí thư Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên đã xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến việc lập chứng từ kế toán sai, thanh toán sai quy định.

Trong đó, năm học 2014-2015, bà Dung đã thanh toán sai quy định số tiền hơn 30 triệu đồng; năm học 2015-2016 hơn 13 triệu đồng. Tổng hai lần với số tiền hơn 44,7 triệu đồng này đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Dung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Dung ngày 28/3/2022. Bà Dung bị giam giữ từ đó đến nay (Ảnh: CANA).

Việc thanh toán sai thể hiện ở các nội dung Bí thư Chi bộ, học cao học... đã được thanh toán nhưng bà Dung vẫn quy đổi ra tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ cho bản thân là thanh toán trùng (thanh toán hai lần) cho cùng một nội dung.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; truy thu số tiền hơn 44,7 triệu đồng từ bị cáo Dung để trả lại cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Bị cáo Nguyễn Thị Hương bị tuyên phạt 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cũng vì tội danh trên.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Dung đã có đơn kháng cáo kêu oan.

Ngày 5/5, chồng và con trai bà Lê Thị Dung có đơn kiến nghị khẩn cấp tới TAND tỉnh Nghệ An và đơn xin bảo lĩnh cho bà Dung.

Bà Lê Thị Dung bị bắt tạm giam từ ngày 28/3/2022, tại nhà tạm giữ Công an huyện Hưng Nguyên. Trong bản án sơ thẩm, TAND huyện Hưng Nguyên gia hạn tạm giam đối với bị cáo thêm 45 ngày. Sau phiên xử sơ thẩm 2 ngày, bà Dung được chuyển đến Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Trong đơn xin bảo lĩnh, gia đình trình bày bà Dung có nhân thân tốt, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, gương mẫu, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục; bản thân bà Dung có tiền sử bị bệnh đau dạ dày, mỡ máu cao, suy tim độ 3, rối loạn tiền đình. Gia đình đề nghị cơ quan có thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bà Dung tại ngoại.

"Đối với đơn kiến nghị khẩn cấp của ông Phạm Ngọc Thạch sẽ được chuyển cho Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét theo quy định của pháp luật khi vụ án xét xử phúc thẩm", công văn trả lời của TAND tỉnh Nghệ An nêu.