Truy nã gã trai xâm phạm mồ mả, hài cốt tại quán hát ở Hà Nội

Ngày 2/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy nã Nguyễn Ngọc Cảnh (22 tuổi, quê Phù Yên, Sơn La) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Theo cơ quan chức năng, ngày 7/9/2024, Nguyễn Ngọc Cảnh đã thực hiện 2 hành vi trên tại quán hát 668 (ở huyện Đông Anh, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cảnh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 17/12/2024, Công an huyện Đông Anh (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Cảnh. Quá trình điều tra, nhà chức trách đã triệu tập nhiều lần nhưng Nguyễn Ngọc Cảnh vắng mặt tại nơi cư trú, không rõ đang ở đâu.

Công an Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện Nguyễn Ngọc Cảnh ở đâu, cần báo ngay cho Công an thành phố Hà Nội (qua số điện thoại: 0707.828.888), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.