Công an lên tiếng về nghi án "mẹ sát hại 2 con để trục lợi bảo hiểm"

Trưa 3/4, mạng xã hội lan truyền video livestreams (phát trực tiếp) cảnh lực lượng công an tỉnh Quảng Nam đến nhà một phụ nữ ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, làm việc và sau đó đưa người phụ nữ này lên ô tô đi.

Theo thông tin từ mạng xã hội chưa được kiểm chứng, người phụ nữ được cho tên T.T.N. đã sát hại 2 con của mình để nhận tiền bảo hiểm.

Lực lượng công an đưa bà N. (áo đỏ) về cơ quan làm việc (Ảnh cắt từ clip mạng xã hội).

Sau đó, Công an thị trấn Hà Lam cùng Công an tỉnh Quảng Nam đã đến nhà làm việc với bà N. và đưa người phụ nữ này về trụ sở làm việc. Khi công an đến nhà bà N., rất nhiều người và trang mạng xã hội livestreams, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Trả lời phóng viên chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết lực lượng công an tỉnh đang điều tra vụ việc, khi nào có kết quả sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Về phía Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị này cho biết chưa thể xác định được thông tin mẹ giết 2 con nhận tiền bảo hiểm đang lan truyền trên mạng xã hội.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cũng phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam, mời đối tượng phát video livestreams liên quan đến sự việc lên làm việc.