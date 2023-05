Tòa án tỉnh Nghệ An lên tiếng vụ cô giáo lĩnh 5 năm tù vì 45 triệu đồng

Sáng 4/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quốc Cường - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Lê Thị Dung kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm số 17 ngày 24/4 và kêu oan.

Trước đó, trong các ngày 7, 10, 11, 17 và 24/4, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với bị cáo Lê Thị Dung (51 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hưng Nguyên và bị cáo Nguyễn Thị Hương (57 tuổi), nguyên kế toán Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên (sau đây viết tắt là Trung tâm).

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: X.T).

Theo hồ sơ vụ việc, với chức vụ Giám đốc Trung tâm, bị cáo Lê Thị Dung đã kê khai một số nội dung thanh toán 2 lần đối với một nghiệp vụ tài chính phát sinh trong giai đoạn 2012-2017.

Cụ thể, nội dung thanh toán: Bí thư Chi bộ, hỗ trợ học cao học và tập huấn bị cáo Lê Thị Dung đã thanh toán lần một theo đúng quy định của pháp luật. Sau đó tiếp tục quy đổi các nội dung này ra tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ (thanh toán lần 2) trong các hai năm 2015, 2016 với số tiền lần lượt là hơn 30,9 triệu đồng và hơn 13,8 triệu đồng.

Tổng số tiền hơn 44,7 triệu đồng này được chuyển vào số tài khoản cá nhân của bà Lê Thị Dung.

Bà Lê Thị Dung bị bắt tạm giam từ ngày 28/3/2022.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên truy tố bà Lê Thị Dung tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm b, khoản 2, Điều 356 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Dung (Ảnh: CANA).

Sau 4 ngày xét xử, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam; bị cáo Nguyễn Thị Hương 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tòa cũng buộc truy thu số tiền gần 44,7 triệu đồng để trả lại cho Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên.

"Việc kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh sẽ đưa vụ án ra xét xử. Quyết định giải quyết phúc thẩm vụ án thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm", ông Cường cho hay.

Trước câu hỏi có cần thiết phải thực hiện biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bà Lê Thị Dung hay không, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, vấn đề này thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên và các cơ quan tố tụng cấp huyện. Đây là biện pháp cách ly bị can, bị cáo với xã hội trong thời gian nhất định nhằm ngăn chặn hành vi trốn tránh pháp luật, cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội của bị can, bị cáo, bảo đảm cho việc điều tra, truy tố, xét xử được thuận lợi.