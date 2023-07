Vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội lĩnh án 5 năm tù

Cùng về tội Nhận hối lộ, bị cáo Trần Quốc Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần xúc tiến Thương mại và Du lịch Việt Nam) bị tuyên phạt 3 năm tù; bị cáo Bùi Huy Hoàng (cựu Chuyên viên phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế) bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Kim Ngân, cựu cán bộ Phòng trị sự Tạp chí Thanh tra Chính phủ, môi giới hối lộ gần 2 tỷ đồng mức án 15 tháng tù.

Tại phần xét hỏi, và trả lời thẩm vấn trước đó, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội thừa nhận vì tình cảm cá nhân, tính thương người nên đã giúp đỡ Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty Blue Sky làm quen với Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên (Bộ Công an) để nhờ Hưng "chạy án".

Sau đó, thông qua ông Tuấn, Hằng đã chuyển cho Hoàng Văn Hưng số tiền 2,65 triệu USD để "chạy án". Song, Hằng và Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky vẫn bị bắt.

Trong những ngày xét xử lời khai của Hằng và ông Tuấn đều giống nhau về việc đã chuyển cho Hưng 2,65 triệu USD để nhờ "chạy án".

Tuy nhiên, cựu điều tra viên Bộ Công an một mực phủ nhận điều này, liên tục kêu oan.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tại phiên tòa (Ảnh: Nam Hải).

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 1/2022 đến 15/9/2022, Hoàng Vãn Hưng là Trưởng phòng Phòng điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an, đồng thời là điều tra viên thụ lý chính vụ án đã nhiều lần trao đổi với Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội) về việc điều tra Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn.

Đồng thời, Hưng đã hướng dẫn Hằng, Sơn cách thức khai báo khi làm việc với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Nguyễn Anh Tuấn khai đưa cho Hoàng Văn Hưng 1.250.000 USD, nhưng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết luận không có cơ sở xác định Hưng nhận số tiền trên.

Giai đoạn sau ngày 16/9/2022, Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển công tác, mặc dù không còn nhiệm vụ, quyền hạn trong việc điều tra vụ án, nhưng Hưng vẫn tiếp tục liên hệ, hứa hẹn với Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hằng về việc giúp Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự.

Kết quả điều tra xác định, giai đoạn này Hưng 2 lần nhận tiền từ Tuấn, tổng số tiền 800.000 USD (tương đương 18.852.500.000 đồng).

Như vậy, Hoàng Văn Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 800.000 USD.

Trong quá trình điều tra vụ án và đưa ra xét xử ông Nguyễn Anh Tuấn và gia đình đã nộp khắc phục 1,85 triệu USD.

Viện kiểm sát đánh giá các bị cáo nhận hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu" là người có chức vụ quyền hạn, được giao nhiệm vụ, công vụ nhất định.

Song trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền của người đưa hối lộ là đại diện các doanh nghiệp để cấp phép các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước trong thời điểm dịch Covid-19.

Hành vi đưa, nhận tiền của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, giai đoạn từ đầu năm 2020 đến tháng 1/2022.

Đây là giai đoạn Chính phủ có văn bản tạm dừng cấp phép các chuyến bay thương mại do dịch Covid-19 nên doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp phép các chuyến bay đưa người Việt Nam từ nước ngoài về nước.

Hành vi của các bị cáo nhận hối lộ đã gián tiếp buộc các doanh nghiệp đưa hối lộ phải nâng giá vé máy bay, người chịu thiệt thòi ở đây là công dân Việt Nam ở nước ngoài đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát và mong muốn về nước.

Trong vụ án trên, các bị cáo bị cáo buộc đưa, nhận hối lộ 515 lần với 165 tỷ đồng liên quan cấp phép chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo.