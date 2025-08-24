Giữ khẩn cấp nghi phạm đốt nhà gây cháy lan cả chợ ở Cà Mau

Ngày 24/8, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông N.V.P. (63 tuổi, ngụ tại xã Thanh Tùng), để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Ông P. được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ xã Thanh Tùng xảy ra ngày 22/8.

Vụ cháy chợ xã Thanh Tùng nghi phạm là một người đàn ông 63 tuổi sống trong chợ (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, ông P. sống chung như vợ chồng với bà T. (52 tuổi) tại ki ốt trong chợ xã Thanh Tùng.

Khoảng 11h30 ngày 22/8, hai người xảy ra mâu thuẫn, ông P. được cho dùng dao chém bà T. bị thương. Sau đó, người đàn ông mở khóa bình gas đốt nhà khiến lửa bùng phát, cháy lan cả khu chợ. Ông P. cũng bị thương.

Đến hơn 13h50 cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được đám cháy.

Qua báo cáo ban đầu của UBND xã Thanh Tùng, vụ cháy làm 57 ki ốt của 32 hộ dân bị ảnh hưởng, ước thiệt hại tài sản hơn 20 tỷ đồng.

"Ông P. và bà T. đang được điều trị tại bệnh viện", lãnh đạo xã Thanh Tùng thông tin với phóng viên.