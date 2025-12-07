Vụ án thi thể bí ẩn giữa cánh đồng (kỳ cuối): Hành trình vạch mặt hung thủ

Manh mối từ 3 nén hương trên ngôi mộ nạn nhân ngày giáp Tết

Sau khi xác định V.V.T., (SN 1960), quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ, không phải là hung thủ của vụ án, V.V.T., chỉ khai báo gian dối để muốn được giải về giam ở gần nhà, tiện cho việc gia đình thăm nom.

Nhiều tháng trời trôi qua, các cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thái Bình cũ vẫn miệt mài với công việc, lật từng trang hồ sơ ít ỏi; tìm gặp những người dân địa phương, cố dò từng thông tin nhỏ nhất, nhưng danh tính của nạn nhân vẫn không có kết quả.

Đúng vào ngày 29 Tết Nguyên đán Tân Dậu năm 1981, các trinh sát nhận được một thông tin quan trọng, ngôi mộ nạn nhân vừa được ai đó sửa sang, trên mộ được thắp 3 nén hương.

Ngôi mộ nạn nhân được ai đó sửa sang, trên mộ được thắp 3 nén hương (Ảnh: Minh họa).

Thông tin trên được báo đến ban chuyên án, lúc này, ban chuyên án đặt ra những câu hỏi: Ai đã sửa sang, thắp hương trên ngôi mộ của nạn nhân? Liệu người sửa sang, thắp hương có mối quan hệ hay biết gì về tung tích nạn nhân hay không?.

Để giải đáp những thắc mắc trên các trinh sát được cử xuống địa bàn để làm rõ. Kết quả xác minh người sửa sang ngôi mộ và thắp hương cho nạn nhân xấu số là ông V.V.T., ở xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ.

Qua xác minh về ông T., các trinh sát xác định ông T. có người con rể là Bùi Quang Chiêm (SN 1960), quê xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương cũ. Năm 1979, Chiêm đi bộ đội, đóng quân ở một đơn vị tại tỉnh Nghệ An. Đến tháng 12/1981 phục viên về địa phương.

Lúc này ban chuyên án đã đặt ra nghi vấn hung thủ sát hại người đàn ông chưa xác định danh tính ở cánh đồng làng Đông Ninh, xã Vũ Ninh, là Bùi Quang Chiêm.

Tuy nhiên kế hoạch xác minh về Bùi Quang Chiêm chưa kịp thực hiện thì vợ Chiêm đến cơ quan công an trình báo, Chiêm đã uống thuốc độc tự tử và đã chết.

Một lần nữa, vụ án lại rơi vào bế tắc khi nạn nhân chưa xác định, nghi can cũng đã chết. Mặc dù vậy kế hoạch xác minh Bùi Quang Chiêm vẫn được ban chuyên án tiến hành.

Xác định danh tính nạn nhân

Sau khi nghi can số 1 được xác định là đã tự sát, cùng với việc nhiều vụ án khác nhau xảy ra, vụ án mạng trên cánh đồng xã Vũ Ninh tạm thời dừng lại và đến tháng 8/1982 mới được khởi động lại.

Sáng 14/8/1982, một số trinh sát được cử đến đơn vị cũ của Bùi Quang Chiêm ở tỉnh Nghệ An để xác minh thông tin. Sau gần 2 ngày các trinh sát mới đến được đơn vị Chiêm từng đóng quân.

Tại đây, các trinh sát thu thập được thông tin Bùi Quang Chiêm do ý thức kỷ luật kém, thường xuyên bị kỷ luật và bị điều chuyển xuống bộ phận tăng gia. Từ đây, Chiêm có quan hệ thân thiết với anh N.V.X. (SN 1950), quê xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ.

Còn N.V.X., do trộm cắp thóc của đơn vị nên đã bị Tòa án quân sự Quân khu IV xử 9 tháng tù giam. Ngày 16/10/1981, N.V.X. mãn hạn tù về đơn vị. Ngày 20/10/1981, Chiêm từ đơn vị về nhà, còn N.V.X. thì trở về quê tại xã Đô Lương, huyện Đông Hưng cũ.

Khi các trinh sát đưa ảnh của nạn nhân, lãnh đạo đơn vị cũ của anh N.V.X. khẳng định, người trong ảnh chính là anh N.V.X.. Lúc này, danh tính nạn nhân đã được xác định.

Tại xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ, các trinh sát Công an tỉnh Thái Bình cũ khi tiếp cận gia đình anh N.V.X.. Cho đến lúc các trinh sát gặp gia đình, vợ nạn nhân và những người trong gia đình vẫn tưởng rằng anh X. còn tại ngũ.

Đến khi trinh sát đưa ảnh nạn nhân ra mọi người đều khẳng định đó chính là anh X..

Vén màn tội ác

Sau khi xác định danh tính nạn nhân, cùng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã mời chị V.T.C. (vợ của Bùi Quang Chiêm), đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, chị C. đã khai báo những gì chị ta biết về hành vi phạm tội giết người cướp tài sản của chồng mình.

Theo lời khai của chị C., Bùi Quang Chiêm quen biết với anh X. từ đơn vị, khi anh X. đi tù có gửi Chiêm giữ hộ một số tài sản là chiếc xe đạp Phượng Hoàng và chiếc đồng hồ đeo tay Liên Xô.

Đến cánh đồng vắng ở xã Vũ Ninh, Chiêm đã dùng khẩu súng K54 mà hắn lấy cắp được khi còn tại ngũ bắn chết anh X. (Ảnh: Minh hoạ).

Khi anh X. mãn hạn tù, có xuống nhà Chiêm ở xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương cũ để đòi lại những tài sản mà anh đã gửi trước đó, nhưng Chiêm không trả. Không đòi được số tài sản anh X. quay trở về nhà, còn Chiêm lặng lẽ bám theo anh X..

Đến cánh đồng vắng ở xã Vũ Ninh, Chiêm đã dùng khẩu súng K54 mà hắn lấy cắp được khi còn tại ngũ bắn chết anh X., nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tài sản mà anh X. đã gửi khi chấp hành án tù.

Gây án xong, Chiêm rời khỏi hiện trường trở về nhà sinh sống bình thường. Chỉ đến khi biết việc lực lượng công an đang điều tra về hắn, Chiêm đã uống thuốc sâu tự vẫn.