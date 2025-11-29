Vụ án mạng giáp Tết Nguyên đán (kỳ cuối): Hành trình 400 ngày phá án

Nghi phạm số một là cháu ruột nạn nhân

Sau khi sàng lọc, xác minh, gạt bỏ hàng nghìn đối tượng ở khắp nơi, các điều tra viên của Công an tỉnh Thái Bình cũ quay trở lại đối tượng nghi vấn số một là Vũ Quý Huyên (SN 1976), là cháu ruột của nạn nhân, mà ngay từ ban đầu ban chuyên án đã nhận định.

Quá trình xác minh sơ bộ về Huyên, các trinh sát xác định, Huyên là con út trong một gia đình có 5 anh chị em và từng là nhân viên kế toán của một trường THCS, nhưng sau khi bị phát hiện nghiện ma túy, Huyên đã bị đuổi việc.

Huyên có vợ nhưng do không chịu nổi tính khí cục cằn của chồng, vợ Huyên đã bỏ đi, để lại cho Huyên đứa con trai mới 34 ngày tuổi. Vợ bỏ, mất việc, con nhỏ dại, Huyên sa vào nghiện ngập, trộm cắp.

Đối tượng Vũ Quý Huyên bị bắt giữ về tội Giết người và Cướp tài sản trong khi đang thi hành án tại trại giam Ninh Khánh (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình cũ).

Tại thời điểm án mạng xảy ra, nhà Huyên đang sửa chữa và có nhiều khúc gỗ giống như khúc gỗ để lại ở hiện trường vụ án (nghi là vật dùng để sát hại bà L.).

Khi được cơ quan công an mời đến làm việc, Huyên không chịu khai báo bất cứ điều gì và xin với các điều tra viên được về để thắp hương trên bàn thờ của cô mình.

Khi vụ án đang trong quá trình điều tra thì Vũ Quý Huyên bị Công an huyện Đông Hưng cũ bắt giữ về hành vi tàng trữ chất ma túy, sau đó bị Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng xử phạt 7 năm tù, thi hành án tại trại giam Ninh Khánh tỉnh Ninh Bình (Bộ Công an).

Ban chuyên án nhiều lần họp và nhận định thủ phạm vụ án có thể do một nhóm đối tượng gây ra chứ không chỉ riêng một mình Huyên. Sau khi đã sàng lọc, xác minh nhiều đối tượng, nhất là các đối tượng nghiện ma túy có quan hệ thân thiết với Huyên, các điều tra viên xác định thêm 2 nghi can là Vũ Quý Việt (SN 1985) và Đặng Xuân Cảnh (SN 1989), đều trú tại xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ.

Kế hoạch của những tên nghiện ma túy

Sau khi đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Huyên và đồng bọn, ngày 19/1/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũ đã khởi tố, bắt các nghi phạm trong vụ án giết người cướp tài sản xảy ra đêm 9/12/2012.

Khi các trinh sát đến nhà đọc lệnh bắt, Vũ Quý Việt và Đặng Xuân Cảnh cùng người nhà đều rất bất ngờ.

Trước cơ quan điều tra, cả Việt và Cảnh đều không thừa nhận hành vi tội ác. Chúng đinh ninh rằng, hung thủ chính là Vũ Quý Huyên đang thụ án tù giam nên hành vi phạm tội của chúng sẽ không ai biết.

Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên cùng những chứng cứ xác thực, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.

Ngay sau khi củng cố lời khai của các đối tượng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã di lý đối tượng Vũ Quý Huyên từ trại giam Ninh Khánh về Thái Bình và tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Ngôi nhà nơi bà V.T.L. sinh sống (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình cũ).

Theo lời khai của các đối tượng, để có tiền sử dụng ma túy, biết bà V.T.L. có nhiều tiền và trang sức bằng vàng, chúng bàn nhau đến nhà bà V.T.L. ăn trộm.

Trước khi thực hiện kế hoạch, tối 7/12/2012, 3 đối tượng gặp nhau lên kế hoạch hành động. Khoảng 21h30 ngày 9/12/2012, cả nhóm quyết định thực hiện kế hoạch.

Trước khi đột nhập vào nhà bà L., Huyên cầm theo một khúc gỗ, cùng với Cảnh và Việt từ phía vườn sau nhà Huyên trèo qua tường ngăn giữa 2 nhà để sang nhà bà L..

Đến cửa nhà bà L., biết bà chỉ chốt cửa bằng một then ngang nên Huyên thò tay vào nhấc ra. Chẳng may thanh cửa rơi xuống đất gây ra tiếng động. Bà L. tỉnh giấc, thấy bóng người nên quát: "Đứa nào đấy? Vào đây làm gì?".

Sợ bị bà L. phát hiện, Cảnh lao tới xô bà L. ngã xuống giường, dùng chăn, màn trùm kín đầu nạn nhân, Huyên lấy khúc gỗ mang theo đập liên tiếp vào đầu, vào mặt bà L. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại nạn nhân, 3 đối tượng lục soát trên người, hòm, tủ... lấy được 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai vàng, 2 nhẫn vàng và hơn 20 triệu đồng.

Gây án xong, 3 đối tượng ra cánh đồng gần đó chia nhau tài sản vừa cướp được. Trước khi ra về, Huyên tuyên bố nếu ai bị bắt và bị tuyên án tử hình cũng quyết không khai ra đồng bọn. Số còn lại sẽ có trách nhiệm với gia đình, người thân của "đồng đội" mình.

Về đến nhà Huyên nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi thấy mọi người tập trung ở nhà bà L., Huyên cũng chạy sang xem và rút điện thoại gọi cho người thân, báo tin bà L. đã bị giết, cướp tài sản.

Khi được di lý từ trại giam về Công an tỉnh Thái Bình cũ để phục vụ công tác điều tra, chính Huyên không thể ngờ rằng các "chiến hữu" đã cùng nhau thề thốt "không khai" lại nhanh chóng khai nhận hết mọi tội ác.

Sau 400 ngày điều tra gian nan vất vả, Công an tỉnh Thái Bình cũ đã phá thành công vụ án, đưa những kẻ gây tội ác ra ánh sáng.