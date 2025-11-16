Vụ án người phụ nữ câm điếc bị sát hại (kỳ cuối): Lộ diện kẻ thủ ác

Gã trai lạ mặt với những biểu hiện đáng ngờ

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết hợp với những thông tin, chứng cứ khác thu thập được, Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định chị T.T.L. (SN 1976), quê ở xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ, bị sát hại để cướp tài sản chứ không phải tử vong do bệnh lý.

Từ thông tin người dân cung cấp về việc trước khi chị L. được phát hiện tử vong, chị này thường đi chơi, ăn uống với một thanh niên lạ mặt. Nhưng các đặc điểm về người thanh niên này lại rất mơ hồ, không cụ thể, khiến việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Các điều tra viên nhận định, rất có thể thanh niên lạ mặt này có thể là người cuối cùng gặp, tiếp xúc với nạn nhân, nếu tìm ra danh tính của thanh niên này, nút thắt của vụ án sẽ được tháo gỡ.

Danh tính thanh niên lạ mặt được xác định là Vũ Văn Tuất (Ảnh: Công an cung cấp).

Các trinh sát cũng nắm được thông tin từ chủ nhà trọ, trước khi chị L. tử vong, có một nam thanh niên tới thuê trọ cạnh phòng nạn nhân. Người này chỉ thuê phòng 2 ngày nên chủ nhà trọ cũng không nắm được thông tin của khách hàng.

Với nhận định trên, các trinh sát của Công an tỉnh Hưng Yên đã đi khắp các địa bàn, rà soát, dựng chân dung hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, trộm cướp để tìm ra được manh mối dù là nhỏ nhất.

Sau thời gian truy xét, lực lượng công an đã nhận được tin báo cực kỳ quý giá, vào thời điểm trước khi vụ án diễn ra, có một nam thanh niên quê ở huyện Chiêm Hóa cũ, tỉnh Tuyên Quang, xuất hiện ở khu vực khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên cũ.

Vào cuộc xác minh, các trinh sát đã xác định nam thanh niên trên là Vũ Văn Tuất (SN 1994), trú tại thôn Đầm Hồng, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa cũ, tỉnh Tuyên Quang.

Quá trình xác minh các trinh sát xác định, Tuất là đối tượng lang thang, không nghề nghiệp ổn định và từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đặc biệt, ngày 21/1/2022, Tuất về TP Hưng Yên cũ và thuê phòng trọ kế sát nơi nạn nhân ở. Chính đối tượng này cũng được xác định đã đi cùng nạn nhân trước khi vụ án xảy ra.

Ban chuyên án đưa ra nhận định Vũ Văn Tuất rất có thể là hung thủ sát hại chị L. nhằm cướp tài sản.

Sát hại người tình để cướp tài sản

Các trinh sát Công an tỉnh Hưng Yên đã rà soát các địa điểm ở tỉnh Tuyên Quang quê Tuất và tỉnh Hà Nam cũ là nơi Tuất có họ hàng nhưng vẫn không có kết quả.

Tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, kết hợp việc truy dấu vết các trinh sát nhận định Tuất có thể đang lẩn trốn lại một khu trọ ở huyện Gia Lâm cũ TP Hà Nội.

Các trinh sát phát hiện một chiếc xe máy giống chiếc xe mà Tuất hay sử dụng dựng trong sân một dãy nhà trọ tại thôn Hội, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm cũ. Ngay lập tức, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã bí mật áp sát khu vực xác định Tuất đang ở và ập vào bắt giữ nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Tuất thừa nhận chính mình là người đã sát hại chị L. để cướp tài sản.

Tuất khai, hắn và chị T.T.L., vốn có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại nơi trọ của nạn nhân để ăn, ngủ. Khoảng 1h ngày 25/1/2022, tại phòng trọ của chị L., Tuất đã nảy sinh ý định sát hại chị L. để chiếm đoạt tài sản.

Với tội ác của mình Tuất bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt tử hình về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình (Ảnh: HYTV).

Khoảng 4h25 cùng ngày, lợi dụng chị L. đang ngủ trong tư thế nằm nghiêng, lưng quay về phía Tuất và đầu gối lên tay trái của Tuất, chân cuộn trong chăn, Tuất đã siết mạnh cổ chị L. khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Tuất tháo 2 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng chị L. đeo trên người. Tuất tiếp tục lục soát trong phòng chị L. lấy 1 điện thoại di động, 1 sạc điện thoại, 2 dây chuyền và 1 lắc tay đều bằng kim loại màu vàng.

Sau khi lấy số tài sản trên, Tuất ra khỏi phòng, khóa cửa phòng trọ của chị L. về phòng trọ của mình lấy xe máy rồi bỏ trốn.

Ngày 8/12/2022, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Tuất về tội Giết người và Cướp tài sản. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng, các tài liệu, chứng cứ đã được làm rõ tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Tuất tử hình về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.