Vụ án liên quan cựu Bí thư Bến Cát vẫn chưa có hồi kết

Chiều 4/2, TAND Khu vực 18 (TPHCM) tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Huy Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV - chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (55 tuổi, cấp dưới) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, năm 2020, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt ông Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) 10 năm tù; ông Hùng 12 năm tù và ông Lộc 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đến năm 2021, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Hai bị cáo tại phiên tòa liên quan cựu Bí thư Thị xã Bến Cát (Ảnh: Xuân Duy).

Trong quá trình điều tra lại, cơ quan chức năng chuyển tội danh của ông Khanh sang Vi phạm quy định về quản lý đất đai. Sau đó, các cơ quan đã đình chỉ điều tra bị can do có chuyển biến tình hình, người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội.

Đối với ông Hùng và ông Lộc, tội danh được thay đổi sang Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2005-2008, bà Hồ Thị Hiệp vay của BIDV Tây Sài Gòn hơn 72 tỷ đồng, thế chấp nhiều bất động sản đứng tên cá nhân và doanh nghiệp liên quan. Đến năm 2008, bên vay mất khả năng thanh toán, ngân hàng phải xử lý rủi ro và phát mãi tài sản để thu hồi nợ vào tháng 12/2011.

Năm 2012, với vai trò giám đốc chi nhánh, ông Hùng giao ông Lộc xử lý tài sản thế chấp. Phương thức được áp dụng là giao tài sản cho bà Hiệp tự tìm người mua, dưới sự giám sát và chấp thuận của ngân hàng; bà Hiệp được giữ lại một phần tiền bán tài sản để duy trì hoạt động doanh nghiệp.

Từ năm 2012 đến 2015, ông Hùng và ông Lộc bị cáo buộc đã đồng ý để bà Hiệp chuyển nhượng hơn 180.000m2 đất nông nghiệp cho ông Nguyễn Hồng Khanh. Ngân hàng thu hồi được hơn 10 tỷ đồng, trong khi bà Hiệp nhận từ ông Khanh hơn 4,3 tỷ đồng.

Theo kết quả định giá, giá trị quyền sử dụng diện tích đất này tại thời điểm xử lý tài sản thế chấp là hơn 45,7 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ số tiền đã thu hồi, cơ quan công tố xác định hành vi của hai bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng 35,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc bác bỏ toàn bộ nội dung cáo trạng, cho rằng việc truy tố không đúng bản chất vụ việc. Bị cáo Hùng cho rằng cơ quan tố tụng chưa chứng minh được động cơ vụ lợi hay lợi ích cá nhân, khẳng định bản thân không hưởng bất kỳ lợi ích vật chất nào.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 11-12 năm tù, bị cáo Lộc 10-11 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các luật sư bào chữa khẳng định thân chủ của mình không phạm tội và đề nghị HĐXX tuyên trả tự do.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và một số hành vi vi phạm chưa được xem xét, xử lý đầy đủ.