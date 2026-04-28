Cựu nhân viên tài chính lừa 60 khách hàng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Hà Văn Hiếu (SN 1994, trú tại bản Sài Khao, xã Mai Hạ, Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiếu vốn là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của một công ty tài chính.

Đối tượng Hà Văn Hiếu (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, quá trình làm nhân viên hỗ trợ kinh doanh của doanh nghiệp, Hiếu có điều kiện tiếp cận thông tin của nhiều khách hàng và nắm rõ quy trình ký kết hợp đồng thông qua phương thức điện tử (ký hợp đồng online).

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý chủ quan của một số người dân, đối tượng này tiếp cận khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối với lý do hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, phát hành thẻ tín dụng hoặc xử lý các thủ tục tài chính khác.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, Hiếu yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ cá nhân, chụp ảnh chân dung, cung cấp thông tin liên quan, thậm chí mượn điện thoại cá nhân để “hoàn tất thủ tục”. Tiếp đó, đối tượng tự ý sử dụng thông tin của khách hàng để ký kết các hợp đồng online phát hành thẻ tín dụng, hợp đồng vay tiền đứng tên khách hàng mà họ không hề hay biết.

Toàn bộ số tiền trong thẻ tín dụng và số tiền vay được giải ngân đều bị Hiếu chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến 2026, Hà Văn Hiếu sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập nhiều hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt tổng trên 1,86 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người có liên quan đến hành vi của Hiếu chủ động liên hệ với điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng (số điện thoại 0976.192.932) hoặc đến công an xã, phường nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Qua vụ án, công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lấy lý do “hỗ trợ làm hồ sơ”, “hủy hợp đồng”, “tránh nợ xấu” hoặc “chạy chỉ tiêu” để tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân.

Người dân tuyệt đối không giao điện thoại, căn cước, mã OTP, ảnh chân dung hoặc thông tin tài khoản cho người khác thao tác thay mình. Mọi giao dịch tài chính nên được thực hiện trực tiếp tại điểm giao dịch chính thức hoặc trên ứng dụng, website chính thống của đơn vị tài chính để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.