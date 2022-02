Vụ án giết người "câm nín" 40 năm: Vì sao chậm trễ xin lỗi người bị oan?

Ông Võ Tê là nạn nhân bị bắt giam oan trong vụ án giết người "câm nín" suốt 40 năm Dân trí từng phản ánh.

Ông Võ Ngọc cầm thông báo của cơ quan điều tra liên quan tới vụ án oan của cha mình.

Trở lại vụ án xảy ra vào 31/7/1980, bà Phan Thị Khanh (sinh năm 1954) trú tại huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải - nay là tỉnh Bình Thuận vào rẫy thu hoạch bắp, nhưng đến chiều tối không về nhà. Gia đình tìm kiếm thì phát hiện người này đã tử vong.

Xác định đây là vụ án mạng, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngày hôm sau, ông Võ Tê (người cùng làng với bà Khanh) bị bắt tạm giam về tội giết người, cướp tài sản.

Ngày 19/9/1980, Công an huyện Hàm Tân chuyển vụ án và di lý bị can Võ Tê đến phòng cảnh sát hình sự, ty Công an tỉnh Thuận Hải (nay là Công an tỉnh Bình Thuận) điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra vụ án, nhà chức trách không đủ cơ sở buộc tội ông Võ Tê. Vì vậy, ngày 30/12/1980, Công an điều tra ra lệnh tha đối với người này.

Sau đó, gần 4 năm tiếp theo, nhà chức trách quyết định tạm kết thúc hồ sơ.

Trong suốt 41 năm, vụ án tưởng chừng đã bị lãng quên thì ngày 16/11/2021 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định phục hồi vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đó, kết quả điều tra lần mới nhất đã xác định đối tượng Trương Đình Chi (tức Mười Chi; còn có tên gọi khác là Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn; 66 tuổi, ngụ Phú Yên) là người sát hại bà Khanh cướp tài sản. Tuy nhiên, do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên đối tượng này thoát tội.

Sau khi xác định được hung thủ thực sự trong vụ án, Công an tỉnh Bình Thuận xác định việc khởi tố, bắt giam ông Võ Tê là không đúng quy định pháp luật. Từ đó, nhà chức trách quyết định đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án. Hiện ông Tê đã qua đời (khi chết vẫn còn mang thân phận bị can).

Sau khi công an thừa nhận ông Võ Tê bị oan, ông Võ Ngọc đại diện cho gia đình người bị kết tội oan đã có đơn yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tổ chức xin lỗi công khai ông Võ Tê tại địa phương và phục hồi danh dự cho ông và người thân sau 42 năm bị khởi tố, bắt giam oan.

Trong đơn yêu cầu này, ông Võ Ngọc đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi xin lỗi vào ngày 16/2, với các nội dung yêu cầu như: Sau lời xin lỗi của cơ quan chức năng đã làm oan sai cho ông Võ Tê thì có lời phát biểu của đại diện gia đình và luật sư của gia đình.

Nhận được văn bản yêu cầu của gia đình ông Võ Ngọc, Công an tỉnh Bình Thuận đã gửi văn bản cho gia đình ông Ngọc với nội dung: "Sau khi nhận đơn yêu cầu của ông, cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Bình Thuận báo cáo cấp có thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo. Do đó, thời gian tổ chức buổi xin lỗi công khai chưa thể thực hiện được vào ngày 16/2. Sau khi nhận được chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền thì cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ thống nhất cùng ông và gia đình để tổ chức buổi xin lỗi công khai theo quy định".

Với thông báo trên, gia đình ông Ngọc tỏ ra bức xúc trước sự chậm trễ của Công an tỉnh Bình Thuận. "Suốt hơn 40 năm qua, gia đình tôi phải sống như những "xác ướp" không hồn. Đến nay, cha tôi được minh oan thì tôi mong muốn Công an tỉnh Bình Thuận nhanh chóng xin lỗi công khai", ông Ngọc bức xúc.