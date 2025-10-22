Vụ án tên trộm sát hại hai vợ chồng chủ nhà (kỳ 1): Truy vết hung thủ

Năm 2018, trên địa bàn phường Hồng Châu, TP Hưng Yên cũ, xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, kẻ trộm đã ra tay sát hại một cặp vợ chồng rồi bỏ trốn. Sau 17 ngày đêm điều tra, truy xét, với những manh mối ít ỏi, lực lượng công an đưa hung thủ ra “ánh sáng”.

Hai vợ chồng bị kẻ lạ mặt sát hại trong đêm

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0h15’ ngày 17/8/2018, tại số nhà 6, đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên cũ, xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời điểm nói trên, vợ chồng anh Đ.V.T. (SN 1977) và chị N.T.H. (SN 1978), bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà, dùng dao sát hại rồi bỏ trốn.

Theo như cháu S., con trai của nạn nhân cho biết, thời điểm trên cháu đang nằm ở phòng khách thì nghe tiếng hô hoán từ phòng ngủ của bố mẹ, cháu S. chạy vào thấy một nam thanh niên lạ mặt giằng co, dùng dao chém nhiều nhát vào bố mẹ, cháu kêu lớn và chạy đi kêu cứu, đối tượng lao ra phía cửa lách, xô ngã ông nội S. đang từ nhà dưới lên.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Tại hiện trường, anh Đ.V.T. bị sát hại ngay tại cửa buồng ngủ tầng 1 đã tử vong, còn chị N.T.H., bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được tiến hành một cách nhanh chóng, kịp thời, tỉ mỉ, chi tiết. Mọi dấu vết liên quan đều được xem xét, thu thập và phân tích cẩn trọng.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ án cùng hành động dã man, manh động của đối tượng khiến người dân vô cùng hoang mang, bức xúc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã thành lập Ban chuyên án mang bí số G-818, để truy bắt được hung thủ gây án.

Truy vết hung thủ gây án

Qua điều tra mối quan hệ gia đình, họ hàng, xã hội… vợ chồng nạn nhân được đánh giá là những người hiền lành, chịu khó làm ăn, không có mâu thuẫn hay va chạm với ai.

Ban chuyên án đã đưa ra một số giả thuyết điều tra, trong đó, giả thuyết được tập trung điều tra là hung thủ gây án có thể đột nhập vào nhà nạn nhân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, khi vợ chồng nạn nhân phát hiện, hung thủ đã sử dụng hung khí chuẩn bị từ trước để tấn công các nạn nhân.

Từ thông tin do các nhân chứng cung cấp về một số đặc điểm của đối tượng như: "Nam thanh niên khoảng từ 20 tuổi đến 35 tuổi, chiều cao từ 1,65m đến 1,70m, dáng người bình thường; thời điểm gây án đầu đội mũ lưỡi trai; mặc quần áo tối màu. Sau khi gây án xong thì trèo qua tường bỏ chạy".

Cơ quan điều tra cũng phát hiện một vết máu rơi trên lá cây phù hợp với vị trí đối tượng chạy qua bờ tường. Một tổ công tác đã tổ chức rà soát tất cả các ngả đường từ nhà nạn nhân, men theo đường các trinh sát đã phát hiện một đôi giày thể thao nhãn hiệu Adidas và đôi tất màu xám nghi của hung thủ nằm bên vệ đường.

Lực lượng chức năng tìm được đôi giày cùng tất được cho là của hung thủ gần hiện trường gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác đi rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Trong đó, công an tập trung vào các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp, cờ bạc, nghiện ma túy, đang vay nợ, đối tượng có thể là người địa phương hoặc am hiểu về địa bàn này.

Ngoài ra, căn cứ lời khai các nhân chứng, gần 1.000 công dân trong độ tuổi có đặc điểm giống với đối tượng nghi vấn được sàng lọc. Một số công dân vắng mặt tại địa phương cũng được cơ quan điều tra xác minh xem họ đang ở đâu, để tập trung xác minh.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương cũ, Thái Bình cũ, Hà Nam cũ, tham gia phối hợp điều tra.

Các mẫu vật thu được tại hiện trường cũng khẩn trương được phân tích, hoặc gửi đi Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an trưng cầu giám định. Tuy nhiên, qua nhiều ngày rà soát, vẫn chưa có manh mối nào để có thể xác định đối tượng gây án.

(Còn tiếp).