Vụ án gà lôi trắng: Đề nghị miễn trách nhiệm hình sự với Thái Khắc Thành

Thông tin từ TAND tỉnh Hưng Yên cho biết, hôm nay 17/10, tòa mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ án gà lôi trắng liên quan quy định bảo vệ động vật quý hiếm.

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội thời gian qua. Ngay từ sớm, an ninh tại khu vực diễn ra phiên tòa được thắt chặt.

8h15, bị cáo Thành có mặt tại phòng xử án trong trang phục áo phông đỏ không cổ, tranh thủ trao đổi với luật sư (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo quan sát, tất cả những người tham dự phiên tòa đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy triệu tập đến dự phiên tòa, những trường hợp không hợp lệ đều bị từ chối.

Tại phiên xử phúc thẩm sáng nay, HĐXX triệu tập hai người làm chứng, trong đó có vợ bị cáo Thái Khắc Thành. 5 luật sư bào chữa cho bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Sau khi hoàn tất phần thủ tục tại phiên tòa, đúng 9h15 chủ tọa phiên tòa công bố khai mạc phiên và đọc tóm tắt lại vụ án.

Bị cáo Thái Khắc Thành sau khi đã thay trang phục (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo quan sát của phóng viên, sức khỏe bị cáo Thành tốt. Bị cáo ban đầu bị cáo đến tòa với trang phục quần dài màu đen, đi dép lê, áo phông đỏ cộc tay không có cổ. Sau đó, bị cáo thay trang phục sang áo phông trắng cộc tay, có cổ.

Tại tòa, đại diện VKS đã thay đổi nội dung kháng nghị, trước đó đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tuy nhiên, hôm nay VKS thay đổi kháng nghị trên theo hướng: Đề nghị xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

Cũng tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Thành trình bày giữ nguyên nội dung kháng cáo gửi đến TAND tỉnh Hưng Yên sau phiên xử sơ thẩm với nội dung miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thành.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Thành.

Trả lời HĐXX, bị cáo Thành khai toàn bộ quá trình mua gà lôi trắng và nhân giống loài gà này. Bị cáo nói bản thân đã nhận thức hành vi mua bán, nuôi nhốt, nhân giống gà lôi trắng là vi phạm pháp luật. Trước phiên tòa hôm nay, bị cáo Thành khẳng định, việc cơ quan điều tra, viện kiểm sát khởi tố, truy tố trong vụ án này là đúng quy định.

HĐXX hỏi người làm chứng là chị Nguyễn Thị Oanh (vợ bị cáo Thành). Chị Oanh khẳng định những lời khai của bị cáo Thành tại phiên tòa hôm nay là đúng sự thật.

Quang cảnh phiên phúc thẩm sáng 17/10 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 19/9, tuy nhiên đã được lùi sang ngày 17/10 do thay đổi lịch công tác của hội đồng xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Thái Khắc Thành bị truy tố về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng xác định bị cáo đã mua, nuôi và bán 13 cá thể gà lôi trắng – loài thuộc danh mục động vật được pháp luật bảo vệ.

Cụ thể, bị cáo mua một con trống từ Cần Thơ, đổi một con chim khác lấy hai con mái ở Nghệ An. Sau thời gian nuôi, ba cá thể này sinh sản thêm 10 con non. Tháng 3, bị cáo rao bán 10 con gà non, nhận tiền đặt cọc và khi vận chuyển giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên sơ thẩm, TAND khu vực 5 – Hưng Yên tuyên phạt bị cáo 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó TAND tỉnh Hưng Yên kháng nghị, cho rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng đúng quy định pháp luật mới.

Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ ngày 1/7, loài gà lôi trắng được xếp vào nhóm IIB thay vì nhóm IB như trước đây. Việc thay đổi phân nhóm này có thể ảnh hưởng đến việc xác định khung hình phạt.

Sau khi kháng nghị được chấp nhận, biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo được thay đổi từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xét xử phúc thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm hôm nay sẽ xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, đặc biệt là việc áp dụng quy định pháp luật về bảo vệ động vật quý hiếm đối với loài gà lôi trắng.