Vụ án 4 người tử vong trong đám cháy (kỳ 1): Vụ hỏa hoạn đáng ngờ

Năm 2020, một vụ hỏa hoạn với nhiều điểm đáng ngờ xảy ra tại gia đình V.G.M. (SN 1967, thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên), khiến cả 4 người trong gia đình ông M. tử vong.

Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 0h20 ngày 16/3/2020, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc nhà ông V.G.M., ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu cũ đang bị cháy.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà ông M. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Khoái Châu cũ, Công an xã Nhuế Dương cũ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 1h30 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, quá trình kiểm tra bên trong căn nhà cháy, lực lượng chức năng phát hiện có 2 người đã tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong ngay sau đó, 1 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ba nạn nhân tử vong được xác định là ông V.G.M., anh V.G.T. (SN 2008, con trai ông M.) và bà Đ.T.C. (SN 1967, vợ ông M.). Còn cháu N.V.N.A. (SN 2012, cháu ngoại ông M.) được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan công an xác định, ngôi nhà gia đình ông M., bị cháy là nhà kiên cố 3 tầng, tầng 1 gia đình ông Mười dùng để mở cửa hàng bản đồ thiết bị điện, nước dân dụng.

Nhiều người cho rằng vụ hỏa hoạn rất có thể bắt nguồn từ sự cố chập cháy điện bởi lẽ, nhà ông M. buôn bán đồ điện gia dụng, vật liệu xây dựng rất dễ bắt lửa.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định ông M. và 2 người thân tử vong trong đám cháy, trên cơ thể không có dấu hiện tác động ngoại lực.

Tuy nhiên, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an tìm thấy một miếng gỗ, trên đó có dính vết nghi là xăng sống. Điều này đặt ra nhiều giả thiết khác nhau về nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hai người đàn ông lạ mặt

Mở rộng hiện trường, lực lượng công an tiếp tục phát hiện cửa ngôi nhà bị cháy cũng xuất hiện vết xăng sống, từ đây, đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên xác định được hướng cháy xuất phát từ cửa nhà ông M..

Từ những manh mối thu thập được cơ quan công an nhận định vụ hỏa hoạn xảy ra tại gia đình ông M. rất có thể không phải là tai nạn ngoài ý muốn (Ảnh: Nguyễn Trường).

Nhận định động cơ dẫn đến vụ án phải xuất phát từ những mâu thuẫn, thù tức cá nhân, Công an tỉnh Hưng Yên tập trung rà soát tất cả những mối quan hệ của gia đình ông M.

Từ nhận định trên, cơ quan công an đã rà soát các mối quan hệ xã hội, mâu thuẫn của gia đình ông M.. Hàng loạt các đối tượng cộm cán, đối tượng có tiền án tiền sự tại địa phương được rà soát.

Tuy nhiên, theo hàng xóm, gia đình nạn nhân từ trước tới nay sống hòa thuận, không nợ nần, cãi vã và mâu thuẫn với ai.

Ngoài việc rà soát các mối quan hệ, mâu thuẫn của gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra cũng đã rà soát, kiểm tra các camera an ninh của những hộ dân sinh sống gần hiện trường.

Từ camera an ninh của các hộ dân, cơ quan điều tra thu được manh mối cực kỳ quan trọng, vào thời điểm vụ hoả hoạn xảy ra, trước cổng nhà ông M. xuất hiện 2 người đàn ông lạ mặt đi xe máy. Trong đó, một người đã xuống xe, đi lại cổng nhà ông M. sau đó lên xe đi khỏi khu vực cổng nhà nạn nhân.

Từ đoạn camera an ninh trên, cơ quan điều tra xác định, 2 người đàn ông trên rất có thể liên quan trực tiếp đến vụ hỏa hoạn tại gia đình ông M.. Ngay lập tức, cơ quan điều tra tiến hành xác định danh tính của 2 người nói trên.

Tuy nhiên, việc xác định danh tính của 2 người lạ mặt gặp nhiều khó khăn do thời điểm vụ án xảy ra vào ban đêm, chất lượng hình ảnh từ các camera an ninh nhà dân khá thấp, dẫn tới cơ quan công an chưa thể nhận diện được khuôn mặt để xác định danh tính nghi phạm.

(Còn tiếp).