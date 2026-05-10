Vụ án giang hồ Thọ “Sứt” (kỳ cuối): Cuộc vượt ngục của hai tử tù

Khi được chuyển vào Trại tạm giam T16 - Bộ Công an, Lê Văn Thọ (Thọ “Sứt”) thấy cơ sở vật chất phòng giam đã xuống cấp nên rủ Nguyễn Văn Tình (SN 1989), trú xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai cũ, Hà Nội, tử tù giam chung buồng, cùng trốn khỏi trại giam.

Kế hoạch trốn khỏi trại tạm giam của 2 tử tù khét tiếng

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian kháng cáo chờ xét xử phúc thẩm, ngày 1/7/2017, Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình (bị tuyên án tử hình vì mua bán trái phép chất ma tuý), được chuyển vào giam chung tại buồng giam số 3, khu D, Trại tạm giam T16 - Bộ Công an. Khi ở trong buồng giam, Thọ và Tình đều bị cùm một bên chân bằng khóa và cùm gỗ.

Sau khi vào buồng giam, Thọ “Sứt” quan sát thấy cơ sở vật chất buồng giam đã cũ, yếu kém (cùm chân bằng gỗ có thể tháo ra, tường xây gạch vữa ẩm có thể đục khoét được) nên nảy sinh ý định sẽ trốn khỏi nơi giam giữ, Thọ rủ Tình cùng thực hiện hành vi trốn trại.

Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Ngày 8/9/2017, Tình rút một chiếc đinh và vít nở bằng sắt ra khỏi tường đem cất giấu vào chỗ ngủ rồi lấy giấy vệ sinh nhét vào lỗ thủng. Sau đó Thọ lấy kem đánh răng bít kín bên ngoài lỗ đinh để quản giáo không phát hiện.

Tiếp đó, Thọ bảo Tình rút một sợi chỉ từ khăn mặt để cưa mảnh nhựa nhỏ từ nắp hộp đựng cơm, làm chìa khóa mở cùm chân. Có được mảnh nhựa, Thọ mài vừa ổ khóa và mở được cùm chân cho Tình rồi khóa lại như cũ.

Trong hai ngày, trời liên tục mưa to, Thọ và Tình quyết định sẽ bỏ trốn lúc 22h ngày 10/9/2017 để kịp thoát ra ngoài trước lúc trời sáng.

Để thực hiện kế hoạch bỏ trốn, từ 16h30 đến 23h ngày 10/9/2017, Thọ và Tình đã tháo khóa mở cùm, xé chăn bện thành dây và dùng đinh sắt đục khoét thủng tường gạch trốn khỏi buồng biệt giam. Khi thực hiện kế hoạch, Thọ lấy quần đùi và hộp bánh kẹo che lên đỉnh màn nơi anh ta nằm nhằm che tầm quan sát của camera trong buồng giam.

Trong lúc Thọ dùng đinh sắt đục khoét thủng tường gạch, Tình đứng cảnh giới nếu nghe thấy cán bộ quản giáo đi tới gần sẽ báo cho đồng bọn. Toàn bộ vụn vữa, Tình vun lại, đổ vào bồn cầu vệ sinh. Khoét được lỗ hổng rộng đủ chui qua, hai tên ra khỏi buồng giam. Lợi dụng lúc cán bộ quản giáo đổi ca trực, hai đối tượng đu dây trèo qua tường rào thoát khỏi trại giam.

Truy bắt 2 kẻ tử tù trốn trại

Sau khi trốn khỏi trại giam, Thọ “Sứt” đi theo Tình rồi chia nhau ra mỗi người một hướng. Riêng Thọ "Sứt" đi đòi tiền một số người nợ mình rồi thuê taxi đi trốn, chạy vòng vèo các tỉnh, không dám dừng lại đâu quá 15-20 phút.

Ngay sau khi Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi nơi giam giữ, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án, giao cho Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức truy bắt 2 tử tù nói trên.

Bị cáo Lê Văn Thọ được dẫn giải đến tòa ngày 8/5/2018 (Ảnh: T. Nguyên).

Ban chuyên án đưa ra nhận định đối tượng Nguyễn Văn Tình có nhiều mối quan hệ với các trùm buôn lậu ma túy ở khu vực biên giới Sơn La giáp Lào rất có thể hắn sẽ băng đường rừng chạy trốn lên Sơn La. Còn đối tượng Thọ “Sứt”, vốn quê Hải Dương thì có thể chạy về quanh khu vực Quảng Ninh, Hải Dương, nơi có nhiều mối quan hệ.

Căn cứ vào nhận định đó, Ban chuyên án đã chia thành 2 cánh quân chính. Cánh quân thứ nhất do Cục Cảnh sát hình sự (C45) đảm nhiệm, phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh thu thập thông tin và truy bắt Lê Văn Thọ. Cánh quân thứ hai do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với Công an TP Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La truy đuổi Nguyễn Văn Tình.

Chiều 16/9/2017, các trinh sát xác định nhiều khả năng Thọ “Sứt” sẽ về huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương để gặp một cô bạn gái. Ngay lập tức, lực lượng công an đã lên phương án bắt giữ.

Chiều cùng ngày, trên đường trốn chạy trên taxi, tại khu vực Phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ, Thọ “Sứt” bị cán bộ chiến sĩ của Cục C45 và Công an Hải Dương bắt giữ.

17h, ngày 16/9/2017, nhận được tin đối tượng Nguyễn Văn Tình đã đến khu vực rừng già huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ giáp ranh với huyện Vân Hồ cũ, tỉnh Sơn La, Ban chuyên án phát lệnh tập trung lực lượng vây bắt.

Đối tượng Nguyễn Văn Tình bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại lán nương xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình cũ (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 1h30 ngày 17/9/2017, Nguyễn Văn Tình từ khe núi di chuyển ra lán nương xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, bị các trinh sát bất ngờ ập đến bắt giữ, khiến hắn không kịp trở tay. Cuộc truy bắt đối tượng Tình diễn ra trong điều kiện đêm tối, mưa lớn kéo dài, sương mù dày đặc, địa hình rừng núi hiểm trở.

Ngày 8/5/2018, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình mỗi bị cáo 7 năm tù giam. Tổng hợp các hình phạt trước đó, buộc hai bị cáo phải chịu mức án chung là tử hình.