Vụ 3 anh em bị đâm thương vong: Tạm giữ 2 đối tượng

Liên quan vụ "Mâu thuẫn trong lúc nhậu, 3 anh em ruột bị đâm thương vong", tối 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này đã tạm giữ Võ Văn Tèo (SN 1989), Võ Văn Giang (SN 1991) để làm rõ vụ xô xát làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ án (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 21h40 tại khu vực thuộc ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ đánh nhau giữa H.C.E. (SN 1987), H.C.C. (SN 1987), H.A.K. (SN 1995) cùng ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Thành và Võ Văn Tèo, Võ Văn Giang.

Hậu quả, C. và C.E. tử vong tại chỗ, K. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phân công các tổ trinh sát phối hợp VKSND tỉnh Đồng Tháp và Công an xã Bình Thành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lúc 18h ngày 11/7, Tèo nhậu chung với C., P. (chưa rõ thông tin và địa chỉ) và C.E., sau đó K. chạy xe về nhà thấy P. từ trong nhà đi ra nên xảy ra mâu thuẫn cự cãi với P. và Tèo.

Sau đó, Tèo về nhà lấy con dao (loại dao làm cá trong khu công nghiệp có cán bằng kim loại màu trắng dài khoảng 10cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng dài khoảng 10cm) để ở baga xe rồi đi bộ đến nhà Võ Văn Giang (cách nhà Tèo khoảng 50m) thì gặp Giang đang ngồi nhậu với N.T.T. (SN 1993).

Tèo kể cho Giang nghe sự việc rồi Tèo và Giang cùng đi đến nhà của C., T. nghe vậy nên xin đi theo.

Đến nhà C., Tèo đứng trên đường kêu anh em C. ra nói chuyện. 3 anh em C., C.E. và K. ra đứng trước nhà hai bên xảy ra cự cãi nhau. T. thấy vậy nên can ngăn nhưng không được.

Sau đó, K. vô nhà nhà cầm cây búa loại chẻ củi dài khoảng 40cm và cây dao yếm dài khoảng 30cm quay ra, ngoài ra còn có thấy có một thanh sắt tròn dài khoảng 1m (không nhớ rõ C. hay C.E. cầm).

Lúc này, Tèo bị thanh sắt đánh trúng vùng hông trái một cái (không rõ ai đánh), Giang thì bị K. đánh. Lúc này, Tèo lấy con dao mang theo đâm vào ngực, bụng của C., C.E. và K.. Khi nghe tiếng hô hoán của vợ C. nói Tèo đâm chết người nên kêu Giang bỏ chạy đồng thời ném con dao xuống đoạn sông gần đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định: C. bị vật sắc nhọn tác động vào vùng ngực gây thủng tim, mất máu cấp; C.E. bị vật sắc nhọn tác động vào vùng ngực gây thủng tim, thủng phổi, mất máu cấp là nguyên nhân dẫn đến tử vong.