Vụ 2 phạm nhân trốn trại: Phát hiện kẻ khả nghi, công an bao vây rừng bần

Chiều 7/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết đang huy động lực lượng phối hợp truy bắt 2 người đàn ông nghi là 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà.

Khoảng 15h cùng ngày, chính quyền nhận được tin báo của công dân về việc có 2 đối tượng khả nghi giống với 2 phạm nhân nêu trên, xuất hiện tại khu rừng ngập mặn thuộc địa bàn xã Cẩm Hà.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ngay sau đó, chính quyền xã Cẩm Hà đã xác minh và huy động toàn bộ lực lượng công an, dân quân phối hợp với công an các xã, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động vào cuộc truy lùng tại rừng bần.

Khu vực rừng ngập mặn này có diện tích khoảng 7ha, trong đó cây rừng 3-4ha trồng dày đặc khiến việc truy bắt gặp không ít khó khăn.

"Hiện có khoảng gần 200 người là công an, cảnh sát, dân quân tham gia truy bắt. Lực lượng chức năng huy động phương tiện, thiết bị, chó nghiệp vụ đến hiện trường. Vị trí này gần cầu Cửa Nhượng, xã Cẩm Nhượng, quê của một trong 2 phạm nhân trốn trại", vị lãnh đạo thông tin.

Công an Hà Tĩnh chốt chặn trên nhiều tuyến đường, kiểm tra xe khách nhằm truy tìm 2 phạm nhân bỏ trốn (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan vụ việc này, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết lực lượng chức năng công an tỉnh đang tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10, Bộ Công an) để truy bắt.

Để hỗ trợ và phối hợp với Cục C10 và Trại giam Xuân Hà, từ 13h30 ngày 7/12, Công an Hà Tĩnh đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.

Hai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng với đó, tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng công an cũng bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo 2 phạm nhân không lẩn trốn ra khỏi địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 6/12, 2 phạm nhân là Phan Công Thành (36 tuổi, quê xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, quê xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2, đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên.

Một phạm nhân đang thụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người còn lại phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.