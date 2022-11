Vợ tử vong sau khi mâu thuẫn với chồng

Sáng 29/11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), lực lượng công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ trên địa bàn tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào trưa 28/11, anh B.V.N. (SN 1988, trú xã Tăng Thành) đi công việc về nhà; sau đó xảy ra xích mích với vợ là chị T.T.L. (SN 1989). Trong quá trình mâu thuẫn, chị L. ngã bị thương, sau đó được xác định tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ.

"Vợ chồng anh N. và chị L. mới chuyển đến địa phương sinh sống được một thời gian, đã có 3 người con với nhau", lãnh đạo UBND xã Tăng Thành cho biết thêm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.