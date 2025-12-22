Giết vợ, phi tang thi thể ra biển, chồng lĩnh án tử hình

Ngày 22/12, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Uyên (63 tuổi, trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) mức án tử hình về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 6/2 Uyên và vợ là chị T.T.T.Tr. (41 tuổi) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến kế hoạch du lịch của chị Tr.. Trong lúc cãi vã, Uyên đã có hành vi bạo lực khiến nạn nhân tử vong.

Bị cáo Trần Bảo Uyên tại phiên xét xử (Ảnh: Trạng Chi).

Sau khi gây án, Uyên đã tìm cách che giấu hành vi phạm tội, phi tang thi thể vợ tại khu vực vắng người ở vùng biển Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng).

Đến ngày 10/2, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo phát hiện một phần thi thể nữ trôi dạt vào bờ biển khu vực huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị T.T.T.Tr..

Những ngày sau đó, các phần thi thể tiếp tục được phát hiện tại tỉnh Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa) và được xác định thuộc cùng một nạn nhân.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Uyên đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, man rợ, phạm vào tội Giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng mình không cố ý giết vợ, do khi thấy vợ ngã xuống đập đầu máu chảy nhiều, nên đã hoảng loạn và mất kiểm soát hành vi.