Truy tìm người đàn ông nghi giết vợ rồi bỏ trốn

Ngày 6/9, một lãnh đạo xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên xác nhận thông tin lực lượng chức năng đã phát thông báo về việc phối hợp truy tìm Sùng Seo Sủ (SN 1969), trú tại nhóm Chăn Nuôi, xã Nà Hỳ, nghi phạm trong vụ án Giết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/9, tại xóm Chăn Nuôi, xã Nà Hỳ xảy ra một vụ giết người, nạn nhân là bà V.T.S. (SN 1971, vợ của Sùng Seo Sủ).

Nghi phạm Sùng Seo Sủ (Ảnh: Công an xã Nà Hỳ cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn, nghi phạm đã dùng dao đâm vào vùng ngực của bà S. khiến nạn nhân tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu.

Nghi phạm sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo nhà chức trách, khi phát hiện đối tượng hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng đề nghị thông tin đến Công an xã Nà Hỳ, trực tiếp qua ông Lù Văn Thành, Trưởng Công an xã, số điện thoại 0917.622.296 hoặc ông Thùng Văn Trung, Phó Trưởng Công an xã, số điện thoại 0974.370.899.