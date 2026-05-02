Đề xuất miễn hình phạt với một số tội kinh tế nếu đã khắc phục hậu quả

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách Bộ luật Hình sự sửa đổi, trong đó có nhiều nội dung mới liên quan đến miễn trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt. Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất cho phép miễn trách nhiệm hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm nếu có đủ căn cứ theo quy định.

Theo Bộ Công an, quy định hiện hành chỉ cho phép xem xét miễn trách nhiệm hình sự sau khi đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự. Cách tiếp cận này trong một số trường hợp làm phát sinh thêm thủ tục tố tụng, dù ngay từ giai đoạn đầu cơ quan chức năng đã có căn cứ xác định người vi phạm thuộc diện được miễn trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi theo hướng: Trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, nếu có căn cứ miễn trách nhiệm hình sự thì có thể miễn thông qua quyết định không khởi tố vụ án.

Đề xuất này được nhìn nhận là nhằm bảo đảm tính nhân đạo, nhân văn của pháp luật hình sự, đồng thời tránh việc khởi tố không cần thiết trong những trường hợp đã đủ điều kiện miễn trách nhiệm hình sự. Việc không khởi tố vụ án ngay từ đầu, nếu có căn cứ rõ ràng, cũng có thể giúp giảm thủ tục tố tụng, hạn chế tác động tiêu cực đến cá nhân, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài nội dung trên, Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ chế này được đặt ra đối với một số hành vi vi phạm gây thiệt hại về kinh tế nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; không có yếu tố tham nhũng; mang lại hiệu quả cho địa phương, đất nước và có khả năng khắc phục toàn bộ hậu quả.

Theo cơ quan soạn thảo, việc tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự nhằm tạo điều kiện để người vi phạm khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại. Nếu trong thời gian được tạm hoãn, người vi phạm đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, họ có thể được xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Quy định này được cho là góp phần phân hóa rõ hơn giữa hành vi có yếu tố tham nhũng, trục lợi với những vi phạm phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng không nhằm mục đích vụ lợi cá nhân.

Cùng với đó, dự thảo cũng đề cập việc miễn hình phạt đối với một số tội về trật tự quản lý kinh tế gây thiệt hại, nếu hành vi không nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, xuất phát từ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và người vi phạm đã khắc phục toàn bộ hậu quả, bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định trên được đặt trong tổng thể chính sách hoàn thiện Bộ luật Hình sự, nhằm bảo đảm công bằng, nhân đạo trong xử lý hình sự; khuyến khích người vi phạm chủ động khắc phục hậu quả; đồng thời góp phần hạn chế tình trạng hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự trong những trường hợp không có yếu tố tham nhũng, vụ lợi.