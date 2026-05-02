Ông chủ Bankland “vẽ” 13.000 tỷ cổ phiếu ảo ra sao?

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh và 9 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tự nhận "cố vấn cấp cao"

Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu cá nhân, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2022, Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm Công ty CP Tập đoàn Bankland, Công ty Cawiho và Công ty GBF. Trên thực tế, các doanh nghiệp này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất mà vận hành theo mô hình huy động tiền của nhà đầu tư sau để trả lãi cho người trước.

Dù không đứng tên trong danh sách cổ đông, Tĩnh tự nhận là “cố vấn cấp cao”, trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Dựa vào các pháp nhân trên, Tĩnh cùng đồng phạm tổ chức hội thảo, sự kiện, quảng bá về các lĩnh vực bất động sản, tài chính, công nghệ… nhằm kêu gọi người dân góp vốn, mua cổ phiếu chưa niêm yết.

Tại Bankland, dù công ty mới hoạt động hơn một năm, chưa kê khai thuế, không được cơ quan quản lý cấp phép phát hành cổ phiếu, ngày 1/6/2022, Quản Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Bankland, vẫn ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexxchange tại website banklandexchange.info.

Một sự kiện của Bankland (Ảnh: B.L.).

Sau đó, Bankland tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu mã BLI, tự định giá khởi điểm 0,0001 USD/cổ phiếu, rồi tạo ra các gói đầu tư từ 100 USD đến 10 triệu USD. Nhà đầu tư được giới thiệu có thể mua bán cổ phiếu BLI với nhau hoặc dùng cổ phiếu này để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của công ty.

Để thu hút người nộp tiền, Bankland liên tục đưa ra các chương trình “khuyến mại kích cầu”, hứa tặng tiền mặt, vàng, bất động sản, ôtô, xe máy SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch… cho người mua cổ phiếu.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, BLI thực chất là cổ phiếu do Bankland tự tạo ra, không có giá trị thanh khoản trên thị trường. Kết quả xác minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy Công ty Bankland chưa đăng ký công ty đại chúng, không đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán. Tài liệu tra soát tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cũng thể hiện mã cổ phiếu BLI thuộc Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, không phải của Bankland.

Từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, Tĩnh và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng của 535 bị hại thông qua mã cổ phiếu BLI.

Dùng ứng dụng, hội thảo và dự án “bánh vẽ” để tạo niềm tin

Với Công ty Cawiho, doanh nghiệp này cũng chưa hoạt động đủ một năm và không được cấp phép phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên, ngày 1/7/2022, Tĩnh chỉ đạo Tạ Văn Cương, Chủ tịch HĐQT Cawiho, thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử nội bộ tại website cawihoexchange.com.

Tĩnh và Cương sau đó thống nhất tự phát hành 3.000 tỷ cổ phiếu nội bộ mã CWE, tự định giá khởi điểm 0,0003 USD/cổ phiếu, quy đổi 1 USD bằng 24.000 đồng. Nhóm này còn đưa ra dự báo cổ phiếu có thể tăng từ 0,003 USD lên 5,6 USD/cổ phiếu để hấp dẫn nhà đầu tư.

Nhằm lôi kéo người tham gia, Cawiho quảng bá hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, công nghệ, có cổ phiếu nội bộ điện tử và liên kết ngân hàng để kinh doanh ngoại hối. Nhà đầu tư được hứa hưởng lãi suất cao, có thể rút 100% số tiền đã đầu tư.

Những người tham gia được hướng dẫn tải ứng dụng Cawiho về điện thoại, lập tài khoản cá nhân và theo dõi số tiền đã nộp. Nếu nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản, họ sẽ được cấp phiếu thu, tạo cảm giác giao dịch có thật.

Tuy nhiên, kết quả xác minh tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy không có mã cổ phiếu CWE. Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TPHCM cũng không ghi nhận mã cổ phiếu này.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, nhóm của Tĩnh huy động được 32,7 tỷ đồng của 13 nhà đầu tư thông qua cổ phiếu CWE. Sau khi chi 15,9 tỷ đồng tiền hoa hồng, nhóm này còn bị cáo buộc chiếm đoạt 16,7 tỷ đồng.

Ngoài cổ phiếu “ảo”, Tĩnh và đồng phạm còn bị cáo buộc lừa đảo bằng cách chào bán các dự án bất động sản không có thật. Để tạo lòng tin, Bankland thường xuyên tổ chức hội nghị, sự kiện mở bán dự án, mở 4 văn phòng đón khách, quảng bá sở hữu nhiều dự án ở vị trí đắc địa và hứa tặng đất, vàng, ô tô.

Một trong các dự án được Bankland giới thiệu là khu “đất vàng thương mại - du lịch - dịch vụ tổ hợp Hồng Vân” tại thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, Hà Nội, kèm 29 lô đất nền. Nhà đầu tư muốn tham gia phải đặt cọc từ 50 triệu đồng dưới dạng “phiếu đặt cọc thiện chí”.

Xác minh tại địa phương cho thấy khu đất này là đất trồng cây lâu năm, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép dự án. Với thủ đoạn này, nhóm Tĩnh chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng của 20 người, sau đó hoàn cọc 560 triệu đồng cho 12 người, còn chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng.

Từ tháng 8/2022, Bankland đóng cửa, dừng hoạt động và trốn tránh việc nhà đầu tư đòi tiền. VKS cáo buộc, thông qua 3 pháp nhân, Tĩnh cùng đồng phạm đã huy động hơn 572 tỷ đồng của nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng của 5.368 người.