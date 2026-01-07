Lý do "ông trùm" sản xuất sữa giả bị đề nghị mức án tới 28 năm tù

Sáng 7/1, phiên tòa xét xử vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding, Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made (Nature Made) và các doanh nghiệp liên quan bước sang phần tranh luận.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội sau đó đề nghị mức án đối với 18 bị cáo.

Theo kiểm sát viên tại tòa, Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Z Holding là người trực tiếp quản lý điều hành công ty, đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh thành lập Công ty, nhà máy Nature Made để sản xuất sản phẩm là thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng.

Cùng với đó, các bị can tổ chức, thành lập các công ty chủ nhãn, hộ kinh doanh, hệ thống bán hàng để buôn bán các thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, trong đó có 26 sản phẩm là giả có tổng giá trị hơn 2.120 tỷ đồng.

Đại diện VKS tại tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Bản luận tội cáo buộc, bị cáo Thịnh hưởng lợi hơn 63 tỷ đồng, bị cáo Văn Minh được chia hơn 46 tỷ đồng, còn Khắc Minh "đút túi" hơn 40 tỷ đồng.

Ba bị cáo nêu trên được xác định có vai trò chính, chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt vụ án, dẫn đến nhiều cá nhân thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng.

Do đó, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án tương ứng theo vị trí, vai trò chỉ đạo, điều hành và theo tỷ lệ góp vốn, tỷ lệ được phân chia lợi nhuận. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo trong vụ án được ghi nhận đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Do đó, VKS đề nghị HĐXX phạt Hoàng Quang Thịnh 25-28 năm tù về 3 tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Cùng 3 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Minh bị đề nghị 23-26 năm tù, còn La Khắc Minh 21-24 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 18 tháng đến 24 tháng tù và cao nhất là 7-8 năm tù.

Trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Hoàng Quang Thịnh và Nguyễn Văn Minh, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng sữa giả trong vụ án này, đối chiếu với quy định của pháp luật thì là hàng giả, nhưng về bản chất chỉ là sữa có một vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố sản phẩm.

Đáng nói, qua các bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an đối với 38 sản phẩm, đều kết luận không có chất cấm như melamine, độc tố vi nấm, kim loại nặng (asen, chì, thủy ngân…).

18 bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Cũng theo luật sư Thanh, trong 38 sản phẩm được giám định, có 12 sản phẩm đảm bảo chất lượng theo công bố. Còn với 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả, bên cạnh một số ít chỉ tiêu dưới 70%, đa số các chỉ tiêu còn lại đều đủ hoặc trên 100%.

Luật sư Thanh cho rằng, các bị cáo đã có ý chí xây dựng một thương hiệu Việt Nam lớn mạnh. Sản phẩm sữa Hiup có thời điểm đánh bại sữa ngoại trên thị trường. Việc sản phẩm của họ bị coi là giả chỉ vì một vài chỉ tiêu chất lượng thấp hơn 70% so với chỉ tiêu công bố là nằm ngoài mong muốn.

Hơn nữa, khi phát hiện ra điều này, các bị cáo đã có ý thức khắc phục bằng việc làm lại công thức chuẩn và thực tế là từ tháng 3/2025 cho đến khi bị bắt, các loại sữa của Z Holding đã đảm bảo đúng chất lượng công bố.