Bắt người phụ nữ cho vay với lãi suất "cắt cổ" 144%/năm

Dân trí Cơ quan công an bắt khẩn cấp người phụ nữ cho 35 người vay 5,5 tỷ đồng với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108-144%/năm, thu lời bất chính gần 780 triệu đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1983, ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, Nga đã cho khoảng 35 người vay 5,5 tỷ đồng với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108-144%/năm, thu lời bất chính gần 780 triệu đồng.

Nguyễn Thị Nga làm việc tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAVP).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nga tại xã Định Trung, nơi làm việc của Nga tại Văn phòng tư vấn tài chính Bảo Ngân ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên và phương tiện Nga sử dụng là xe ô tô BKS 88A-13341.

Kết quả khám xét thu giữ khoảng 60 giấy vay tiền, hợp đồng đặt cọc cùng nhiều căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân của những người vay tiền.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga khai nhận biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Nga cho rằng hành vi của mình là nhằm "giúp đỡ" những người quen khi gặp khó khăn cần đến tiền.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian qua hoạt động tín dụng đen trên phạm vi cả nước có những diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này.

Mặc dù nhiều vụ việc, đối tượng cho vay lãi nặng đã bị bắt giữ, xử lý nhưng không ít trường hợp vì hám lợi vẫn cố tình phạm tội. Các đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Thế Kha