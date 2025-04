Khám nhà tội phạm ma túy, công an thu giữ nhiều súng đạn dưới gầm giường

Vũ Doãn Thuần (39 tuổi, cư trú tại phường Nam Sơn, quận An Dương, TP Hải Phòng) đã tự đến trình diện tại trụ sở công an địa phương vào ngày 21/4 trong trạng thái không tỉnh táo và thừa nhận vừa sử dụng ma túy đá, theo báo cáo từ Công an phường Nam Sơn.

Vũ Doãn Thuần tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình khám xét nơi ở của đối tượng với sự phối hợp của hai người anh trai, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 khẩu súng và 39 viên đạn dưới gầm giường, cùng một khẩu súng khác được cất trong két sắt.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với công an địa phương tiến hành lấy lời khai và thu thập chứng cứ.

Công an khám nghiệm vũ khí thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tính đến ngày 23/4, công an cho biết Thuần (người có 3 tiền án) - đã khai nhận hành vi tàng trữ và mua bán trái phép 3 khẩu súng cùng toàn bộ số đạn nói trên.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Pháp luật Việt Nam có quy định kiểm soát súng rất nghiêm ngặt, và các hành vi tàng trữ hoặc mua bán trái phép vũ khí có thể bị xử lý hình sự nghiêm khắc.