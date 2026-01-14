Viện kiểm sát xác minh dấu hiệu xâm phạm lợi ích công ở dự án quốc lộ 14B

Ngày 14/1, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4, thành phố Đà Nẵng, công khai thông tin, đơn vị đang xác minh vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công lĩnh vực môi trường liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua xã Hòa Tiến.

Theo Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4, quốc lộ 14B là trục giao thông huyết mạch, có lưu lượng phương tiện lớn. Tuy nhiên, quá trình thi công dự án kéo dài, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 ghi nhận thực trạng tại quốc lộ 14B (Ảnh: VKSND Khu vực 4).

Việc này cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân và gây ô nhiễm môi trường. Thực trạng trên đã khiến người dân bức xúc, được nhiều cơ quan báo chí phản ánh.

Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 đã chủ động xác minh, làm việc với UBND xã Hòa Tiến và người dân địa phương. Kết quả cho thấy dự án không bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn.

Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 làm việc với người dân dọc dự án quốc lộ 14B (Ảnh: VKSND Khu vực 4).

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu đã thu thập và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan, VKSND khu vực 4 đang thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của Nghị quyết số 205 để áp dụng các biện pháp cần thiết, nhằm bảo vệ lợi ích công, phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm.

Như Dân trí đã thông tin, những ngày qua, người dân sống dọc quốc lộ 14B, đoạn qua xã Hòa Tiến tiếp tục phản ánh tình trạng thi công cầm chừng, thiếu đồng bộ. Mặt đường bong tróc, xuất hiện dày đặc "ổ gà, ổ voi".

Dự án nâng cấp, cải tạo dự án quốc lộ 14B bị người dân phản ánh thi công cầm chừng (Ảnh: A Núi).

Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, dự án do liên danh Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Đông Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO 4 thực hiện.

Dù đã nhiều lần nhắc nhở, kiểm tra, nhưng công tác bảo đảm an toàn giao thông vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, rào chắn, phân luồng chưa đúng giấy phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng cho biết, việc khắc phục của nhà thầu chỉ mang tính tạm thời, nhanh xuống cấp.

Dự án dài hơn 7,5km, khởi công cuối năm 2023, tổng vốn đầu tư hơn 960 tỷ đồng, hiện chậm tiến độ và đã xin gia hạn hoàn thành sang quý I-II năm nay.