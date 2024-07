Viện kiểm sát: Thủ đoạn phạm tội của Trịnh Văn Quyết mới và rất tinh vi

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết và đồng phạm ngày 26/7, VKS nhận định thị trường chứng khoán là kênh đầu tư của các tổ chức và cá nhân, là kênh huy động vốn hiệu quả của doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

"Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát triển thị trường chứng khoán công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh, hội nhập bền vững và hiệu quả, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của các chủ thể liên quan", đại diện VKS nói.

Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng, trong vụ án này, phần lớn các bị cáo có trình độ, có hiểu biết, am hiểu pháp luật, một số bị cáo có sức ảnh hưởng, có quyền quyết định đã chỉ đạo, điều hành các pháp nhân thuộc hệ sinh thái cùng thực hiện hành vi trái pháp luật.

Đại diện VKS tại phiên tòa (Ảnh: H.N.).

"Đặc biệt, một số bị cáo am hiểu sâu về chứng khoán và thị trường chứng khoán đã cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật, tạo điều kiện để các bị cáo khác thực hiện tội phạm gây hậu quả đặc biệt lớn, làm giảm uy tín của cơ quan Nhà nước trong quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư chứng khoán, tác động tiêu cực đến tâm lý các nhà đầu tư, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút vốn đầu tư", VKS công bố bản luận tội.

Đánh giá về cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, VKSND cho biết thủ đoạn phạm tội của bị cáo này mới và rất tinh vi.

Ông Quyết đã lợi dụng sự sơ hở của pháp luật về góp vốn chủ sở hữu, thủ tục niêm yết cổ phiếu; sử dụng Công ty Faros làm công cụ và Sàn HoSE là phương tiện để niêm yết bán cổ phiếu ROS, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư chứng khoán.

VKS ghi nhận thái độ tích cực hợp tác và nguyện vọng của ông Quyết về việc khắc phục hậu quả nhưng trên thực tế, cơ quan tố tụng cho rằng mới chỉ có cơ sở xác định bị cáo Quyết đã khắc phục được hơn 240 tỷ đồng.

"Số tiền này là không đáng kể so với hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra, do đó, cần có một mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng", VKS cho biết và đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Chủ tịch FLC 24-26 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết (Ảnh: Công lý).

Đối với "cánh tay phải" của ông Quyết, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) bị VKS đánh giá là có vai trò rất tích cực, xuyên suốt và trực tiếp thực hiện toàn bộ hành vi hợp thức dòng tiền, để nâng khống vốn góp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục niêm yết cổ phiếu và bán cổ phiếu giúp bị cáo Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của nhà đầu tư chứng khoán.

Ngoài ra, Huế còn bị cáo buộc mượn giấy tờ tùy thân của các cá nhân để mở tài khoản chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng đối với 4 mã cổ phiếu, giúp ông Quyết thu lợi bất chính hơn 684 tỷ đồng.

Do đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Trịnh Thị Minh Huế 13-14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4-5 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán, tổng hình phạt 17-19 năm tù.

Trịnh Thị Minh Huế (Ảnh: Bảo vệ pháp luật).

Cùng bị xét xử về 2 tội danh trên, Trịnh Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết), bị đề nghị tổng mức án 14-16 năm tù.

Cựu Phó Chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung bị đề nghị phạt tổng 11-13 năm tù về 2 tội danh trên. Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ông Quyết) bị đề nghị tổng 10-12 năm tù về 2 tội danh trên.

Đối với nhóm bị cáo tại Sàn Giao dịch chứng khoán TPHCM, VKS đề nghị phạt ông Lê Hải Trà (cựu Phó Tổng giám đốc thường trực), Lê Thị Tuyết Hằng (cựu Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết), Trầm Tuấn Vũ (cựu Phó tổng giám đốc), Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT) lần lượt 6-7 năm tù, 3-4 năm tù, 6-7 năm tù, 8-9 năm tù cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Công Điền (cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) bị VKS đề nghị phạt 36-42 tháng tù về tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán