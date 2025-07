Sòng bạc tại khách sạn Pullman: Cựu Bí thư TP Hòa Bình thua 6,8 tỷ đồng

Trong vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội (King Club, ở tầng 1, khách sạn Pullman số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa cũ, TP Hà Nội), VKSND Tối cao truy tố 142 bị can.

Trả trăm nghìn USD mỗi tháng để thuê King Club

Theo cáo trạng, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc Công ty TNHH HS Development Việt Nam. Công ty HS và Công ty Việt Hải Đăng ký hợp đồng quản lý và vận hành Câu lạc bộ OV, tức King Club (thuộc Công ty Việt Hải Đăng) trong thời hạn 5 năm.

Nội dung hợp đồng thể hiện, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club, hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Việt Nam.

Khách sạn Pullman (Ảnh: K.S.).

Trong 3 tháng đầu, Công ty HS phải trả phí thuê là 60.000 USD/tháng. Từ tháng thứ 4 đến hết năm thứ 2 là 80.000 USD/tháng. Từ năm thứ 3, 4, 5 lần lượt là 95.000-100.000-110.000 USD/tháng.

Ngoài ra, mỗi tháng, Công ty HS phải chuyển cho King Club cố định 100.000 USD chi phí duy trì hoạt động.

Để vận hành, Kim In Sung thuê 3 người Hàn Quốc khác làm quản lý. Trong đó, Shim Hawn Hee được giao quản lý tài chính, theo dõi, quản lý doanh thu hàng ngày để báo cáo và chuyển tiền mặt cho Kim; thanh toán tiền lệ phí và chi phí cố định cho King Club.

Từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung chính thức điều hành, quản lý King Club. Ngoài việc cho đúng đối tượng vào chơi theo quy định, để tăng doanh thu, Kim cũng cho người Việt Nam vào King Club chơi.

Thua hơn 41 tỷ đồng trong hơn 4 tháng

Theo cáo trạng, có 136 "con bạc" người Việt Nam bị truy tố. Những bị can này thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club mở thẻ thành viên để đánh bạc.

Căn cứ xác định hành vi đánh bạc của các bị can được cơ quan điều tra thu thập từ dữ liệu trên phần mềm BINO, dữ liệu hình ảnh camera còn lưu trữ từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024.

Trong các bị can, người chi nhiều tiền nhất để đánh bạc trong khoảng thời gian trên là Bùi Văn Huynh, với tổng hơn 16,3 triệu USD sau 34 lần chơi Baccarat. Lần chơi nhiều nhất của Huy là hơn 1,7 triệu USD (tương đương hơn 41 tỷ đồng).

Ông Hồ Đại Dũng (Ảnh: P.T.).

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng là "con bạc" đứng thứ 4 trong danh sách những bị can chi nhiều tiền nhất để đánh bạc. Cụ thể, với thẻ chơi tên "MR MICHAEL", ông Dũng chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD, tương đương gần 8 tỷ đồng; lần ít nhất là gần 5.000 USD, tương đương gần 120 triệu đồng.

Kết quả, ông Dũng thua gần 760.000 USD, tương đương hơn 18,2 tỷ đồng.

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức đã mở thẻ chơi với tên "MR LUCKY ONE" sau đó 74 lần đánh bạc bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat.

Tổng số tiền ông Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, tương đương hơn 5,5 tỷ đồng; lần chơi ít nhất là 700 USD, tương đương hơn 16,8 triệu đồng. Dữ liệu ghi nhận ông Đức thua hơn 280.000 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).

Ông Ngô Ngọc Đức (Ảnh: H.B.).

Ngoài ra, trong số những người bị truy tố có nhiều doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, luật sư...

Như: Đỗ An Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp), Nguyễn Như Hoài (Giám đốc Công ty Sài Gòn Express), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Nguyễn Hữu Liêm (luật sư)...

Theo cáo trạng, có 5 bị can đang bỏ trốn và bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã, trong đó có Kim In Sung.