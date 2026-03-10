Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên truy tố bị can Đặng Thị Huệ

Ngày 10/3, thông tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Hưng Yên cho biết, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hưng Yên đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Thị Huệ (SN 1981, nguyên quán tỉnh Hưng Yên) về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Đặng Thị Huệ (Ảnh: Công an cung cấp).

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, VKSND tỉnh Hưng Yên yêu cầu bị can Đặng Thị Huệ, nơi ở hiện nay tại Cộng hoà Liên bang Đức, đến trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Huệ, để điều tra về hành vi Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo điều tra, thời gian qua, Huệ đã rời khỏi nơi cư trú, sử dụng mạng xã hội đăng tải video, bài viết, hội luận có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt thông tin gây hoang mang và kích động chống Nhà nước.

Ngày 24/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và chính quyền xã Thư Vũ tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở của Huệ tại thôn Đông Vinh. Do bị can vắng mặt, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Được biết, bị can Đặng Thị Huệ đã có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 16/1/2023.