Vì sao Phó Chủ tịch TP Điện Biên Phủ bị bắt?

Ngày 22/9, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ - về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Theo đó, vào lúc 9h sáng cùng ngày, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tuấn Anh tại UBND TP Điện Biên Phủ và nhà riêng tại tổ dân phố 10, phường Mường Thanh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Hương Giang).

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên, trong quá trình được giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư, xây dựng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên, ông Nguyễn Tuấn Anh đã chỉ đạo việc lập, ký phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 31 và đợt 66 với diện tích đất bị thu hồi của Công ty Cổ phần chế biến Nông sản Điện Biên, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng của Nhà nước.

Chiều 22/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên sẽ tổ chức họp báo về tiến độ điều tra, làm rõ 5 vụ án, vụ việc đã được ban chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo gồm các vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên"; "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ"; "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo"; "Xử lý sau thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp Trung ương - Chi nhánh tỉnh Điện Biên và Hợp tác xã Him Lam - thành phố Điện Biên Phủ"; Một số vấn đề liên quan trách nhiệm cán bộ, công chức thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Điện Biên công bố lệnh bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ (Ảnh: Hương Giang).

Trước đó, ngày 19/9, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Phạm Trung Kiên (38 tuổi), Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ; Trần Xuân Mạnh (38 tuổi) và Bùi Mạnh Cường (32 tuổi), đều thuộc Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường TP Điện Biên Phủ.

Cả 3 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".