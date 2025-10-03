Vì sao hot girl Ly Meo bị truy nã?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Thanh Tú (tên gọi khác là Cơ, 36 tuổi) cùng 22 bị can về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm.

Liên quan tới vụ án, bị can Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, biệt danh Ly Meo, ngụ TPHCM) đang bị truy nã về tội Không tố giác tội phạm.

Hình Ly Meo đăng trên Facebook (Ảnh: Công an cung cấp).

Ly Meo có vẻ ngoài ưa nhìn, gây sức hút trên mạng xã hội. Cô bị cáo buộc liên quan đến đường dây ma túy do các giang hồ cộm cán thực hiện.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 12/2022, Ly Meo quen biết Nguyễn Hữu Phúc (42 tuổi) qua mạng xã hội.

Ngày 23/2/2024, Phúc gọi điện thoại rủ Ly đến nhà chơi (ở phường Phú Lâm). Ly tới được một lúc thì Tú cũng tới.

Vừa tới nơi, Tú đã lấy ma túy ra sử dụng. Sau khi "xào" ma túy và chia thành nhiều đường, Tú sử dụng trước rồi rủ Ly sử dụng. Ly đồng ý hít một đường rồi lên giường nằm, còn Phúc không sử dụng.

Lát sau, Lê Thị Thanh Hà (24 tuổi, bạn gái Tú) mang theo 2 chiếc túi đến nhà Phúc.

Sáng 25/2/2024, một người bạn của Tú đến và qua cuộc nói chuyện, Ly nghe được người này đặt mua ma túy.

Sau đó, Ly tiếp tục thấy một người khác đến gặp Tú và khi người này ra về có cầm một túi đen chứa ma túy (sau này Ly nhận dạng được người nhận là Bùi Văn Sơn).

Tiếp đó, Ly nghe Tú và Phúc nói có công an trước nhà, yêu cầu trích xuất camera. Lúc này trong nhà có cả 4 người: Ly, Phúc, Tú và Hà.

Ly thấy Tú nói Phúc đưa cho một cây kéo. Sau đó, Ly nghe tiếng ma túy bị đổ xuống bồn cầu kèm tiếng xả nước. Trong lúc này, Hà liên tục gọi điện thoại cho một người đàn ông được gọi là "Anh Hai" (chưa rõ lai lịch), còn Phúc thì dọn dẹp số ma túy do Tú vừa đập vương vãi trên sàn nhà.

Khi Tú xả xong ma túy, Ly bước vào phòng ngủ thì bị Tú chửi: “Hay là mày kêu công an bắt tao hả Meo?”. Ngay sau đó, Tú gọi điện cho người đến đón đi nơi khác, còn đàn em của y tiếp tục đến đưa Hà rời đi.

Tối 26/2/2024, Tú cùng một người khác bị công an bắt giữ. Trong vụ án này, Tú bị cáo buộc về hành vi mua bán 17kg ma túy các loại và 10 bánh heroin.

Ngày 17/6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can về tội Không tố giác tội phạm đối với Lê Phạm Hiểu Ly, nhưng người này không có mặt tại địa phương. Do đó, nhà chức trách quyết định truy nã, tách vụ án, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.