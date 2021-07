Vì sao cô gái tử vong khi nâng ngực ở TPHCM lại được đưa về Trà Vinh?

Dân trí Liên quan vụ chủ phòng khám ở TPHCM chở thi thể cô gái đi nâng ngực về Trà Vinh mai táng, Công an Trà Vinh xác nhận, người nhà đã nhận thi thể và chôn cất cô gái xấu số.

Ngày 10/7, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Vũ Hoài Bắc - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh - cho biết, do vụ án xảy ra ở TPHCM nên cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ việc và các nghi phạm tới Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 4/7, Công an tỉnh Trà Vinh nhận tin báo của chủ cửa hàng bán quan tài (trại hòm) ở xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè về việc có hai người từ TPHCM lái ô tô chở thi thể một cô gái đến nhờ khâm liệm và mai táng.

Sau khi nhận tin báo, Công an Trà Vinh đã vào cuộc và xác định, hai người đi ô tô là Phan Đức Hồng (59 tuổi) và con gái ông Hồng (17 tuổi), ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM.

Theo lời khai ban đầu của ông Hồng, sáng 3/7, chị Nguyễn Thị T. (30 tuổi, ngụ ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) đến phòng khám của ông để phẫu thuật nâng ngực. Trong quá trình phẫu thuật, cô gái này tím tái, khó thở rồi tử vong.

Sau đó, ông Hồng cùng con gái đưa thi thể nạn nhân lên ô tô chở đến huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Chủ trại hòm nhận thấy dấu hiệu bất thường nên báo công an địa phương.

Nói về việc tại sao cô gái tử vong ngụ ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM nhưng ông Hồng lại chở xác cô gái về Trà Vinh, Đại tá Vũ Hoài Bắc cho biết, cô gái quê ở Trà Vinh nhưng lên TPHCM sinh sống.

"Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã vào cuộc và tìm hiểu xem cô gái này gia đình, chồng con ở đâu để báo cho người nhà biết. Khi xác định được quê quán người thân của cô gái, Công an đã mời người nhà đã lên TPHCM nhận diện và làm các thủ tục đưa chị T. về huyện Trà Trú để chôn cất", Đại tá Bắc cho biết.

Nguyên nhân sâu xa của việc đưa xác cô gái về Trà Vinh thì phải đợi kết quả quá trình điều tra của Công an TPHCM.

Cũng theo lời Đại tá Bắc, công an tỉnh này đang hoàn tất các thủ tục đề xuất với tỉnh Trà Vinh khen thưởng, tuyên dương người chủ trại hòm vì có thành tích tốt trong việc phòng chống tội phạm.

Hoàng Tùng