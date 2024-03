Ngày 5/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Đại (SN 1988, trú xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) và A Ngựa (SN 2000, trú xã Đắk Pék, huyện Đắk Glei, Kon Tum) về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

2 đối tượng Đại và Ngựa cùng tang vật (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát xác định sáng ngày 7/1, Hồ Văn Đại cùng với A Ngựa mang theo lương thực, 1 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng và nhiều dụng cụ săn bắt khác vào rừng thuộc khu vực khoảnh 9, Tiểu khu 626, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, Quảng Nam dựng trại để săn bắn động vật rừng.

Trong 2 ngày 7-8/1, Đại và Ngựa đã sử dụng súng bắn hết 15 viên đạn, bắt được 3 cá thể sóc bay. Ngoài ra, 2 đối tượng còn sử dụng bẫy và ná cao su săn bắt được 12 cá thể động vật khác, trong đó có một cá thể cu li nhỏ, thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đối tượng Đại và Ngựa bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Đến sáng 9/1, 2 đối tượng chia số động vật trên, sử dụng mô tô chở về thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Tiến hành khám xét tại lán trại của Đại và Ngựa dựng để trú ngụ, cảnh sát phát hiện nhiều đồ vật liên quan đến hành vi săn bắn trái phép, trong đó có 1 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Hồ Văn Đại và A Ngựa để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra để làm rõ.