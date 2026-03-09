Vận chuyển hơn 2.000 tỷ ra nước ngoài, chủ tiệm vàng ở TPHCM bị phạt 3 tỷ

Ngày 9/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) 3 tỷ đồng và Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi) 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Đỗ Viết Đại (Ảnh: Xuân Duy).

Liên quan vụ án, 17 bị cáo bị phạt từ 1 tỷ đồng đến 14 năm tù về các tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và hệ thống tài chính, phạm tội nhiều lần nên cần xử lý nghiêm.

Tòa cho rằng, bị cáo Đại có đủ các điều kiện để áp dụng hình phạt tiền, nên tuyên phạt mức án như trên.

Theo cáo trạng, Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM. Năm 2022, Đại bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Do vừa bị xét xử, Đại không trực tiếp đứng ra kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (người chung sống với Đại như vợ chồng) liên hệ, làm việc với Duyên, chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia.

Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM, làm nơi giao nhận tiền; đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa thực hiện việc giao nhận, ghi chép sổ sách.

Hàng ngày, Duyên nhắn tin qua nhóm Telegram, thông báo số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Căn cứ nội dung này, Ngân, Trang và Hòa tiến hành giao tiền, yêu cầu khách ký nhận vào sổ. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Duyên cung cấp địa chỉ để khách liên hệ Ngân; Hòa trực tiếp kiểm đếm tiền, còn Ngân thông báo trên nhóm đã nhận tiền cho Duyên.

Đối với các trường hợp khách nhận USD tại Việt Nam, Duyên gửi số điện thoại và số tiền cần giao để nhóm của Ngân thực hiện. Nếu thiếu tiền mặt, Ngân tự cân đối giữa USD và tiền đồng để chi trả cho khách.

Bị cáo Ngân (ở giữa) cùng đồng phạm tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo sổ sách Ngân ghi chép, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2023, Ngân có ghi chép sổ sách, nhưng sau đó đã vứt bỏ. Cơ quan tố tụng ước tính trong giai đoạn này, Ngân hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng. Tổng cộng, từ tháng 8/2023 đến ngày 5/4/2024, số tiền Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách, thông qua Duyên chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 16.000 USD cho khách tại Campuchia.