Vác súng đi đòi nợ, bắn 3 người bị thương

Nghệ An

Trong 2 ngày 29-30/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Vũ Hoài My (tên thường gọi là My Cô, SN 1984, trú TP Vinh, Nghệ An) về tội “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Lê Thanh Hải (SN 1983, trú tại TP Vinh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Vũ Hoài My tại phiên tòa

Cáo trạng thể hiện vào khoảng 23h30 ngày 29/9/2017, My rủ Hải tới 1 quán karaoke trên địa bàn TP Vinh tìm Trần Hương Thái (quê Hà Tĩnh) để đòi nợ. My gặp Phan Công Sáng (SN 1980, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Hai bên nói qua nói lại, My bóp cổ đẩy anh Sáng vào tường. Trần Cao Nguyên, Đào Ngọc Tuấn (bạn Sáng) vào can ngăn thì bị My rút súng bắn khiến Tuấn trúng đạn vào chân.

Lê Thanh Hải dùng roi điện tấn công nhóm của Sáng. My tiếp tục dùng súng bắn bị thương Trần Cao Nguyên. Bị nhóm của Sáng đuổi, My bỏ chạy và bắn bị thương Nguyễn Xuân Thông (SN 1987, trú tỉnh Hà Tĩnh)

Nhóm của Sáng dồn được My vào phòng hát, tước khẩu súng trên tay thanh niên này. Phát hiện mình bị thương do trúng đạn của My, Thông đánh và dùng bình chữa cháy ném trúng đầu My khiến người này gục xuống.

10 ngày sau, khi sức khỏe hồi phục, Vũ Hoài My bị Công an TP Vinh bắt giữ. Trước đó, Lê Thanh Hải đã đến cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả giám định pháp y cho thấy Trần Cao Nguyên bị tổn hại sức khỏe 3%, Đào Ngọc Tuấn 7%, Nguyễn Xuân Thông 3%. Hành vi sử dụng súng quân dụng Galesi Mod 9 khiến 3 người bị thương của Vũ Hoài My đủ cấu thành tội “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Vũ Hoài My. Kết quả giám định cho thấy do có thời gian dài sử dụng ma túy nên bị can này bị loạn nhân cách hành vi. Tại thời điểm xảy ra sự việc, Vũ Hoài My đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, Vũ Hoài My khai không nhớ rõ diễn biến sự việc. Các bị hại cũng không có mặt tại phiên tòa và không yêu cầu bị cáo bồi thường trách nhiệm dân sự

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vũ Hoài My 7 năm tù về tội “Giết người”,12 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Lê Thanh Hải bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hoàng Lam