Tuyên tử hình 4 thanh niên mua bán 30kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 4/8, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 4 bị cáo Nguyễn Thị Bích Diễm (33 tuổi, người địa phương); Huỳnh Văn Tùng (22 tuổi, quốc tịch Campuchia); Mai Vinh Hậu (23 tuổi, ở Cần Thơ); Lê Đăng Huy (30 tuổi, ở TPHCM) cùng án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (30 tuổi, ở TPHCM) lĩnh án chung thân.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo cáo trạng, trung tuần tháng 6/2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với công an tuần tra ở xã Quốc Thái, huyện An Phú, phát hiện nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy nghi nhập cảnh trái phép nên kiểm tra người và phương tiện.

Lực lượng chức năng phát hiện Diễm mang theo bọc chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng 11,97kg. Hậu giấu 9 bọc chứa tinh thể màu trắng và 10.000 viên nén màu xanh, trọng lượng 4kg. Tùng giấu trong túi hành lý 11 bọc chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng 10,98kg. Tất cả các bọc nghi chứa ma túy.

Các bị cáo Diễm (ngồi), khai từng 3 lần vận chuyển ma túy thuê từ Campuchia về Việt Nam, đem đến TPHCM (Ảnh: Tiến Tầm).

Qua xét hỏi, Diễm khai được một đối tượng lạ giao cho ma túy tại Campuchia, thuê chuyển về TPHCM với tiền công 3.200USD.

Diễm chia ma túy vào các bọc rồi kêu Hậu, Tùng cùng vận chuyển về Việt Nam với tiền công cho mỗi người là 200USD.

Khi đến biên giới Việt Nam, Diễm cùng Hậu, Tùng thuê 2 xe ôm chở tới bến xe Châu Đốc để về TPHCM thì bị bắt quả tang.

Diễm khai trước đó đã 3 lần vận chuyển ma túy thuê từ Campuchia về Việt Nam, đem đến TPHCM giao lại cho Thanh và nhiều đối tượng khác.

Qua lời khai của Diễm, lực lượng chức năng bắt Thanh và Huy tại một chung cư ở quận Tân Phú, TPHCM. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hơn 821gam và 114 viên nén ma túy.

Trong vụ án này, số lượng ma túy mà lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gồm 10kg methamphetamine; hơn 20,7kg ketamine; hơn 4kg loại MDMA.