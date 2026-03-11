Tưới xăng đốt người bán ve chai vì... tiếng rao

Ngày 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ đối với Trương Văn Vũ (27 tuổi, trú tại khu phố 4, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Giết người.

Trước đó, lúc 9h30 ngày 8/3, Trương Văn Vũ đang ở nhà thì nghe tiếng rao thu mua ve chai của ông T. (55 tuổi, quê Cà Mau) đi ngang qua. Cho rằng ông T. nói xấu mình, Vũ nảy sinh ý định dùng xăng đốt nạn nhân.

Đối tượng Trương Văn Vũ (Ảnh: Công an cung cấp).

Để thực hiện hành vi, Vũ lấy trong nhà một vỏ chai bia chứa khoảng 0,5 lít xăng, ca nhựa, bật lửa và cây chĩa rồi đi bộ đến khu vực đường Nam Hồ, khu phố 4, phường Tô Châu, tỉnh An Giang, nơi ông T. đang nằm võng nghỉ.

Tại đây, Vũ rót xăng ra ca nhựa, tạt vào người ông T. và châm lửa đốt khiến toàn thân nạn nhân bốc cháy. Ông T. hoảng loạn bỏ chạy, được người dân hỗ trợ dập lửa và đưa đến Trung tâm Y tế Hà Tiên cấp cứu. Qua thăm khám xác định nạn nhân bị bỏng khoảng 64% cơ thể, bỏng độ II.

Gây án xong, Vũ quay về nhà và bị bắt.