Từ tin cảnh báo cướp trên mạng xã hội, công an bắt được kẻ gây án

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Huỳnh Khánh Duy (SN 2005, trú phường Vị Thanh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Duy tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Qua thông tin trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phát hiện một số bài viết được đăng tải trên các hội nhóm có nội dung cảnh báo xuất hiện đối tượng cướp tài sản trên địa bàn xã Vị Thủy và phường Vị Thanh.

Qua làm việc với chủ tài khoản là chị T.T.K.H. (29 tuổi, ngụ xã Vị Thủy), được biết vào ngày 22/1, trên đường trở về nhà tại ấp 3, xã Vị Thủy, chị bị một nam thanh niên chặn đầu xe, dùng dao khống chế cướp đi số tiền 900.000 đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị H. không đến cơ quan công an trình báo mà đăng tải các bài viết lên mạng xã hội để cảnh báo cho bà con trong khu vực.

Qua 24 giờ điều tra, truy xét, lực lượng chức năng đã phối hợp công an các địa phương nhanh chóng xác định được đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản là Duy.

Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận ngoài vụ cướp tài sản nêu trên đã thực hiện thêm 5 vụ cướp tài sản tại nhiều địa bàn khác nhau.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Huỳnh Khánh Duy trực tiếp liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, địa chỉ: số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Cảnh Dương, số điện thoại 0904.479.689 để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.