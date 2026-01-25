Bắt giữ 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Tối 25/1, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ hai đối tượng cướp tiệm vàng Hồng Ngát tại tổ 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình vào 22h ngày 23/1.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Triệu Văn Nam (SN 2004), trú tại xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở hiện nay tại tổ dân phố Vân Cốc 3, phường Lếnh, tỉnh Bắc Ninh, là công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Đào Nguyên Bách (SN 2006), trú tại xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên, hiện là sinh viên đại học.

Hai đối tượng Nam và Bách bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, khoảng 22h ngày 23/1, tại tổ dân phố số 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Nam và Bách điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo dao bầu, búa và chai thủy tinh xông vào tiệm vàng Hồng Ngát.

Khi xông vào tiệm vàng 2 đối tượng đe dọa chủ cửa hàng, phá tủ kính, cướp nhiều trang sức bằng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Chỉ sau 40 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ hai đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan công an thu giữ toàn bộ số tài sản cướp được, gồm: 23 lắc tay vàng, 23 sợi dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn; 1 xe máy không gắn biển kiểm soát, dao, búa cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn nhựa, đối tượng khai nhận dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp tài sản sau này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ, thông qua quen biết trên Facebook, hai đối tượng đã bàn bạc, hẹn nhau thực hiện hành vi cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Chiều ngày 23/1, các đối tượng điều khiển xe máy di chuyển đến phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình tìm cửa hàng kinh doanh vàng bạc để gây án.

Sau khi thực hiện hành vi cướp, hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, chia nhau tài sản và mang về cất giấu tại phòng trọ ở tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.

Công an tỉnh Ninh Bình đang mở rộng điều tra vụ án.