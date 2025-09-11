Tự học bắn súng trên mạng, người đàn ông vô tình bắn chết hàng xóm

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Trần Văn Huy (41 tuổi, trú phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) 5 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2024, Huy nhặt được một khẩu súng hơi thuộc vũ khí quân dụng tại cánh đồng xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh và mang về cất giấu tại nhà mẹ vợ sắp cưới ở tổ dân phố Hồng Hải, phường Hoành Sơn.

Trần Văn Huy tại phiên xử (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sau đó, Huy lên mạng để tìm hiểu cách sử dụng khẩu súng và đặt mua đạn để bắn chim.

Khoảng 15h30 ngày 10/2, Huy phát hiện một con chim đậu trên cây chanh nhà hàng xóm nên lấy súng ra bắn hai phát. Tuy nhiên, đạn không trúng chim mà một viên bay lạc trúng vào mạn sườn, xuyên tim anh P.V.P. (SN 1999, hàng xóm) khi anh này đang ngồi làm việc trong phòng ngủ.

Anh P. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong trên đường do mất máu cấp.

Nhận thấy mình đã gây hậu quả nghiêm trọng, Huy hoảng sợ bọc kín súng trong áo mưa và mang đến nhà người quen cất giấu. Tối cùng ngày, Huy tới công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên xử, bị cáo Trần Văn Huy thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi mình đã gây ra và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên mức án trên và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 300 triệu đồng.