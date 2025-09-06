Bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Ý “Ẻng” cầm đầu

Chiều 6/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Phùng Quang Nghênh (SN 1971), thường trú tại phường Đông Quang và Phùng Ngọc Hải (SN 1980), thường trú tại phường Hạc Thành, (tỉnh Thanh Hóa) về tội Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản.

Các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Phùng Quang Nghênh (Ảnh: Tuyết Hạnh).

Các bị can trên liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án do ổ nhóm tội phạm Bùi Quốc Ý (SN 1981) ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 6/2024 đến tháng 3, trong quá trình thực hiện dự án mở rộng trại gà giống giai đoạn 2 tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (nay là xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa), Phùng Ngọc Hải là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hải Linh.

Với vai trò giám đốc, Phùng Ngọc Hải đã liên kết với Phùng Quang Nghênh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Minh Phúc Group và Bùi Quốc Ý thực hiện khai thác đất làm vật liệu xây dựng, sau đó bán cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.

Hành vi của các bị can đã vi phạm quy định về khai thác khoáng sản.

Trước đó, liên quan đến ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giam 8 đối tượng để điều tra tội Cướp tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật và Đánh bạc.

Riêng Bùi Quốc Ý bị khởi tố thêm tội danh Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.