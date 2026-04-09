Truy tố cựu Tổng Giám đốc GFDI vụ huy động gần 4.000 tỷ đồng

Ngày 9/4, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đồng phạm cũng bị truy tố cùng tội danh.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng để xét xử các bị can theo quy định.

Ông Nguyễn Quang Hoàng được đưa về trụ sở để chứng kiến việc khám xét diễn ra vào ngày 8/11/2024 (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cơ quan chức năng thông báo bị hại, những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu.

Trước đó, ngày 11/3, Công an thành phố Đà Nẵng đã thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty GFDI và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Như Dân trí đã thông tin, liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI, ngày 18/11/2024, bị can Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng giám đốc công ty đã bị khởi tố. Công an cáo buộc bị can Hoàng đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng từ 7.541 khách hàng với sự hỗ trợ của các cấp dưới.

Công ty GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Từ khi thành lập, công ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.