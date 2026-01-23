Vụ GFDI huy động gần 4.000 tỷ đồng: Vẫn còn bị hại chưa liên hệ được

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án nhưng gặp khó khăn trong việc liên hệ với một số bị hại do thay đổi nơi cư trú, số điện thoại hoặc chưa nắm được thông tin liên lạc.

Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng được đưa về trụ sở để chứng kiến việc khám xét diễn ra vào ngày 8/11.2024 (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân là bị hại nhưng chưa được mời làm việc khẩn trương liên hệ để phối hợp giải quyết vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bị hại cần chuẩn bị hồ sơ liên quan như bản sao hợp đồng vay tài sản, chứng từ chuyển tiền, căn cước công dân. Hồ sơ được gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - Đội 5), Công an thành phố Đà Nẵng.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước ngày 20/2. Sau thời hạn trên, các bị hại không phối hợp làm việc sẽ tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Như Dân trí đã thông tin, liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI, ngày 18/11/2024, bị can Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng giám đốc công ty, đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cáo buộc bị can Hoàng đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng từ 7.541 khách hàng với sự hỗ trợ của các cấp dưới.

Công ty GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Từ khi thành lập cho đến nay, công ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.