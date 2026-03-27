Truy tố cựu công an làm lộ bí mật công tác vụ thực phẩm chức năng giả

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhiều bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong đó, Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, bị truy tố về 3 tội gồm Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, Nguyễn Năng Mạnh còn là Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc và sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar, đồng thời là cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can này đã sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng. Ngoài ra, Mạnh còn bị xác định vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 143 tỷ đồng và đưa hối lộ hơn 4,5 tỷ đồng.

Nguyễn Năng Mạnh (Ảnh: Bộ Công an).

Cùng vụ án, Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar, sở hữu 25% cổ phần, bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Bị can này bị cáo buộc liên quan việc sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng.

Hoàng cũng bị truy tố thêm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với số tiền thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 125 tỷ đồng.

Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, sở hữu 5% cổ phần tại Công ty MediPhar, cũng bị truy tố về 2 tội danh là Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Vũ bị xác định cùng tham gia sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng, đồng thời gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 125 tỷ đồng do vi phạm quy định kế toán.

Đối với Phạm Văn Thụ, cựu Phó giám đốc Công ty MediUSA giai đoạn từ tháng 6/2022 đến tháng 4/2025, cơ quan truy tố cho rằng bị can này chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất tại MediUSA. Thụ bị xác định đã tham gia sản xuất, buôn bán 47 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 253 tỷ đồng, đồng thời giúp 3 bị can Mạnh, Hoàng và Vũ thu lợi bất hợp pháp hơn 126 tỷ đồng.

Ngoài nhóm bị can nêu trên, VKS còn truy tố Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan; Nguyễn Thế Việt, cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan; và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, cùng về tội Nhận hối lộ.

Riêng Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát môi trường, bị truy tố về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.