Xác minh vụ tài xế bị đánh khi đòi vé trông xe ở Hà Nội

Ngày 27/3, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đang xác minh, làm rõ vụ một tài xế ô tô tố cáo bị người tự nhận trông giữ xe hành hung khi xảy ra tranh cãi về việc thu phí gửi xe.

Cảnh người đàn ông đòi tiền phí gửi xe (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo nội dung lan truyền trên mạng xã hội, sự việc xảy ra tại khu vực phố Huy Du giao với đường Nguyễn Đổng Chi. Một người đàn ông đỗ ô tô trên vỉa hè, cho rằng khu vực này không có vạch kẻ ô đỗ xe, cũng không có biển báo điểm trông giữ nên không phát sinh phí.

Sau khi tài xế rời đi, một người đi xe máy bất ngờ xuất hiện, yêu cầu trả tiền trông xe. Do không đồng ý, hai bên xảy ra tranh cãi. Người thu tiền sau đó có hành vi đe dọa và đánh vào mặt tài xế.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh.